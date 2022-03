Si tratta di un’abitudine che abbiamo quasi tutti. Ci mettiamo a letto e una delle prime cose che facciamo è collegare il cellulare al caricatore. Eppure, questa sarebbe una pessima idea. È vero che in questo modo saremo certi di avere il cellulare carico la mattina seguente, ma a quale prezzo? E se ci sono conseguenze negative, che alternative ci sono?

L’importanza del caricabatterie

Partiamo dal caricabatterie, il vero e proprio tramite fra l’energia elettrica di casa e il nostro smartphone. Innanzitutto, dovremmo evitare di lasciarlo collegato alla presa anche quando non lo stiamo utilizzando. Infatti, in questo modo tendiamo ad usurarlo e rischiamo anche di romperlo, soprattutto se collegato ad una multipresa o ad un adattatore che, se mal utilizzato, potrebbe anche incendiarsi. Senza contare che alcuni modelli continuano a consumare energia anche quando non li stiamo utilizzando e sono semplicemente collegati alla corrente. Infine, per quanto riguarda il modello, è importante scegliere quello corretto per il nostro smartphone.

Infatti, alcuni cellulari hanno bisogno di una particolare quantità di energia, espressa in watt. Se non possiamo più utilizzare il caricabatterie originale, controlliamo che quello a cui intendiamo ricorrere abbia le stesse caratteristiche. Altrimenti, alla lunga, potremmo danneggiare la batteria del telefono.

Attenzione perché chi carica il cellulare di notte potrebbe commettere un errore che gli costerà caro

Cosa succede quando lasciamo il cellulare attaccato al caricatore per tutta la notte? Quando lo smartphone raggiungere la carica completa, smette di assorbire energia. Di conseguenza, riprenderà a scaricarsi, soprattutto se non è in modalità aereo o notturna, e continuiamo a ricevere notifiche e ad avere segnale GPS e Bluetooth attivi. Ciò vuol dire che, a quel punto, il cellulare riprenderà ad assorbire energia dal caricatore e così sino a che non decideremo di scollegarlo. Pare che queste ricariche brevi siano estremamente deleterie per la salute del nostro telefono. In particolare, potremmo usurare la batteria, costringendoci poi a doverci rivolgere a un esperto per poterla cambiare. A volte i costi di questa operazione sono così alti che molti si rassegnano a comprare un cellulare nuovo. Quindi, attenzione perché chi carica il cellulare di notte alla lunga potrebbe pentirsene.

Quindi, cosa possiamo fare per evitarlo? Possiamo attaccare il cellulare alla presa alla sera quando arriviamo a casa, ma staccandolo prima di addormentarci. Infatti, ormai, con il caricatore originale possiamo raggiungere il 100% di batteria in pochi minuti. Il cellulare potrebbe ricaricarsi anche più in fretta se impostiamo la modalità aereo. In alternativa, alcuni modelli di cellulare hanno delle funzionalità preimpostate che permettono di evitare le ricariche brevi ed esistono anche alcune app apposite.