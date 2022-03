Niente tubi e niente bottiglie di plastica a testa in giù se utilizziamo questo sistema di irrigazione automatica semplicissimo ed efficace

La primavera è il momento di attività più intensa per tutti i giardinieri e gli appassionati con il pollice verde. Occorre lavorare il terreno, piantare, trapiantare, estirpare le prime erbacce e rimettere in moto tutti i lavori nel giardino. Ma occorre anche annaffiare le nostre piantine per permettere loro di crescere forti e rigogliose. A volte però è difficile trovare il tempo o ricordarsi di annaffiare le piante, soprattutto quelle che hanno bisogno di acqua tutti i giorni.

È per questo che molti ricorrono a un sistema di irrigazione automatica. Oltre ai sistemi professionali, ci sono anche quelli fai da te. Il più famoso prevede di usare una bottiglia di plastica a testa in giù con il tappo bucato. Funzionale, certo, ma ammettiamolo: esteticamente non è granché. Chi vuole vedere bottiglie di plastica disseminate per il prato e per il giardino? Fortunatamente esiste un’alternativa molto semplice e con zero sforzo.

Servono soltanto dei vasi di terracotta e una paletta per creare un sistema di irrigazione

Invece di costosi sistemi automatici, o delle antiestetiche bottiglie di plastica, utilizziamo un sistema che conoscevano già i nostri nonni. Gli unici oggetti che ci servono sono dei vasi di terracotta e una paletta per fare un buco. Vediamo in che modo possiamo creare un sistema di irrigazione.

Il principio è molto semplice: dobbiamo interrare i vasi di terracotta e riempirli d’acqua. L’acqua filtrerà poco per volta attraverso le pareti del vaso e manterrà il terriccio umido e le nostre piantine ben idratate. Niente di più semplice. Ma attenzione, perché dobbiamo assicurarci che i vasi di terracotta siano adatti.

Scegliamo vasi di terracotta non smaltati, e con pareti permeabili

Assicuriamoci che i vasi di terracotta non siano smaltati. Le pareti devono essere traspiranti e permeabili. Dovremmo interrare all’incirca un vaso per metro quadrato di terreno da innaffiare. Procediamo così: interriamo il vaso in modo che il bordo sia a filo con il terreno. Mettiamo dei cocci o delle pietre sul fondo in modo che l’acqua non defluisca troppo in fretta. Poi riempiamo il vaso di acqua. Farà il suo lavoro rilasciando poco per volta l’umidità nel terreno. Per evitare che l’acqua evapori e per impedire che insetti, foglie e detriti cadano nel vaso, possiamo coprirlo con un sottovaso. Quindi niente tubi e niente bottiglie di plastica, basta qualche vaso di terracotta per innaffiare il giardino.

