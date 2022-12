Portiamoci avanti e organizziamoci: ecco come pulire i vetri dai segni causati dalle vetrofanie

Le vetrofanie sulle finestre ci piacciono molto ma ci dà fastidio l’alone di sporco e i residui di colla che lasciano? Con soli 2 ingredienti davvero economici potremmo risolvere il problema eliminando tutte le macchie presenti.

Il ponte di Natale e Capodanno è uno dei momenti preferiti dell’anno per tantissime persone. In TV vengono trasmessi i migliori cartoni animati, i ritmi rallentano e ci si può dedicare maggiormente ai propri affetti.

In questo periodo la quasi totalità delle persone ha in casa tantissime decorazioni natalizie. Alberi di Natale, presepi, decorazioni di ogni foggia e genere rallegrano gli ambienti. C’è un problema, però, a cui in pochi pensano.

Tra gli addobbi più amati di sempre ci sono le vetrofanie, ovvero quelle bellissime decorazioni che si attaccano a vetri e finestre. Sono fatte generalmente in PVC o in materiali che, a livello visivo, assomigliano moltissimo alla gelatina. Il problema sta proprio nel fatto che, soprattutto quelle colorate, rilascino tantissimo colore sulle superfici, e non solo. In gran parte dei casi, non si staccano perfettamente dai vetri e vi rimangono incollate, lasciando le superfici sporche. Scopriamo, invece, come rimuovere perfettamente questi residui con 2 ingredienti molto semplici da usare.

Portiamoci avanti e organizziamoci: scopriamo quali sono i 2 prodotti per eliminare colla e aloni di sporco sui vetri

Tra le faccende domestiche, la pulizia dei vetri è sicuramente una delle più faticose.

In generale sarebbe utile passare del talco prima della pulizia in sé, potrebbe eliminare anche la condensa.

In particolare, però, per eliminare gli aloni e i residui lasciati dalle vetrofanie bisognerebbe usare un prodotto diverso. Stiamo parlando del solvente per unghie, un ingrediente davvero utile per questo tipo di pulizia.

Per eliminare perfettamente gli adesivi e i residui di colla prodotti dalle vetrofanie sarà sufficiente versare un po’ di solvente su un foglio di carta assorbente. Dovremo, poi, strofinare quest’ultima sui vetri, con movimenti circolari e decisi.

In questo modo riusciremo a eliminare lo sporco in pochi e semplicissimi passi. Dopo aver fatto ciò, potremo procedere con la normale pulizia dei vetri, con il classico detergente e lo straccio.

E se non abbiamo l’acetone, ecco cos’altro usare

In alternativa al classico solvente per unghie, ci potrà tornare utile anche un altro prodotto che tutti hanno tipicamente in cucina. Questa volta si tratta di un ingrediente molto più naturale, ovvero l’aceto.

Ne basta una piccola quantità per sbiancare e ammorbidire il bucato, ma anche, appunto, per rimuovere gli adesivi.

In questo caso, dovremo versare un po’ di aceto su uno strofinaccio, quindi sfregare sulla zona da pulire. Ovviamente non dovremo sfregare troppo forte contro la parete o usare le unghie per rimuovere questi residui, per preservare la bellezza del vetro.

Dopo aver passato l’aceto potremo, come nel primo caso, procedere con la normale pulizia del vetro. Il risultato sarà subito soddisfacente e non ci sarà bisogno di utilizzare ulteriori prodotti.

Insomma, portiamoci avanti e organizziamoci in anticipo comprando già da ora questi 2 prodotti che ci aiuteranno anche nelle pulizie più profonde di casa.