Grandi sorprese, fortuna e denaro in arrivo per Natale su questi 2 segni, eccoli i trionfatori!

Siamo nel pieno della preparazione di pranzi e cene di Natale, che quasi ci dimentichiamo quali saranno i segni più fortunati dell’oroscopo natalizio. Cosa ci prospettano le stelle? Scopriamolo insieme.

Le stelle hanno tutta l’intenzione di incoronare 2 super segni fortunati, che potrebbero davvero ritrovarsi in un mare d’oro, grazie all’appoggio dei pianeti che faranno da sponsor. Andiamo immediatamente allora a vedere per quali dei nostri Lettori potrebbe essere un Natale davvero scoppiettante, con tanto di fortuna che contagerà anche i giorni successivi. Attenzione che la dea bendata potrebbe infatti concedere parecchie giornate davvero fortunate.

Torna sul podio dei vincitori il toro che brinderà almeno fino a Capodanno

Sarà decisamente un Natale 2022 fortunato per il segno del Toro. Pronti a festeggiare con qualche bottiglia doc, ma a prezzi davvero convenienti! Ma, la cosa che potrebbe sorprendere è la longevità di questa fortuna. Un colpo di scena che potrebbe andare dal 24 dicembre fino al 31 senza soluzione di continuità. Non c’è solo la fortuna vera e propria, che sarà invece protagonista assieme all’energia e all’audacia di questo segno. Persino nei momenti dei brindisi e delle occasioni più serene e conviviali, potrebbe esserci l’opportunità di fare affari. Giove e Marte sembrano appoggiare incondizionatamente questo segno, donandogli un momento di incredibile fortuna. E attenzione che potrebbero esserci delle ottime novità in arrivo anche per quei single che stanno cercando l’anima gemella. C’è pure Venere a donare quel fascino misterioso e intraprendente in grado di fare conquiste al solo sguardo.

Grandi sorprese, fortuna e denaro in arrivo per Natale su questi 2 segni favoriti dalle stelle

Avevamo già anticipato in tempi non sospetti che dicembre sarebbe stato il mese del Sagittario. Le stelle confermano e ribadiscono che Natale poi sarà davvero eccezionale. Ma, occhio che anche gennaio potrebbe aprirsi con questo segno sugli scudi! Merito del terzetto d’attacco: Giove, Marte e Venere. Sempre presenti al fianco dei Sagittari almeno per le prossime 3 settimane. Momento d’oro per il Sagittario che è atteso da:

probabili contratti commerciali stupefacenti;

situazioni finanziarie dalle grandi prospettive;

risultati economici di rilievo anche su progetti che sembravano accantonati.

Il tutto con buone, anzi ottime chances anche per quei Sagittari che potrebbero e vorrebbero comprare casa. Il momento sembra propizio. Grandi sorprese, fortuna e denaro in arrivo per Natale su questi 2 segni, eccoli i trionfatori! Ecco, nulla di meglio di un bel mercatino di Natale in cui andare a fare shopping in questo periodo fortunato.