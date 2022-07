I giusti rimedi possono dare una mano enorme durante le faccende domestiche. Pulire casa non è così semplice e immediato, e per questo vorremmo veder ripagati gli sforzi una volta che avremo finito. Quello che urge sapere è che non possiamo pensare di trattare ogni parte nello stesso modo.

I materiali presenti sono diversi, non solo alla vista ma anche al tatto. Se per trattare l’alluminio di infissi e persiane dovremo agire in una certa maniera, per il legno il discorso potrebbe cambiare. Le nostre porte sono spesso di questo materiale, di cui bisogna occuparsi con criterio. Eppure con un solo prodotto comune potremmo rimetterle a nuovo.

Via la polvere

Le porte sono fondamentali in ogni casa, come ben sappiamo. Ma sono anche complementi d’arredo che abbelliscono elegantemente l’ingresso. Quelle in legno sono particolarmente raffinate, ma la delicatezza del materiale fa sì che vadano curate regolarmente.

Procediamo almeno una volta alla settimana, partendo dalla rimozione della polvere. A questo scopo serviamoci preferibilmente di un panno morbido. Passiamolo su tutta la superficie, partendo dall’alto per proseguire fino al fondo. Non scordiamoci dei punti più nascosti, come le scanalature.

Terminato di strofinare, passiamo la scopa o l’aspirapolvere per sbarazzarci di eventuali residui rimasti a terra. A questo punto potremo cominciare con la pulizia vera e propria. Il suggerimento di base è quello di evitare prodotti aggressivi, data la porosità del materiale in questione. Lasciamo da parte gli acidi, ma anche resine e cera d’api. Piuttosto, serviamoci di un ingrediente fenomenale in molti casi: il sapone di Marsiglia.

Porte in legno pulite in modo naturale con un prodotto che non lascia aloni

Per ridare lucentezza al legno opaco procediamo diluendo in circa quattro litri d’acqua tiepida un paio di misurini di sapone liquido di Marsiglia. In alternativa possiamo servirci del formato a scaglie, assicurandoci che si sciolga bene.

Dopo che abbiamo preparato la nostra soluzione imbeviamoci uno straccio delicato, come quello in microfibra. In questo caso dovremo procedere dal basso verso l’alto, con accuratezza e senza tralasciare nessuna parte.

Terminato il primo lavaggio passiamo un’altra volta il nostro panno, stavolta inumidito esclusivamente con l’acqua. Per finire in bellezza asciughiamo perfettamente la superficie. Grazie all’azione detergente del nostro sapone otterremo porte in legno pulite in modo naturale.

Nel caso dovesse rimanere qualche macchiolina ostinata, potremmo spargervi sopra un po’ di talco. Appoggiamoci poi un panno di cotone, lasciandolo per circa dieci minuti. Infine, eseguiamo il solito risciacquo.

