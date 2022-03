Le giornate piano piano allungano e il clima invernale comincia a lasciare il posto a quello primaverile, meno gelido. Vedremo così sbocciare i fiori colorati e meravigliosi dei primi bulbi della stagione. Questo, però, è anche il momento di mettersi a lavoro, rinvasare le piante e prepararle per affrontare al meglio i prossimi mesi.

Quindi, dovremo cambiare il terriccio e, se è il caso, sostituire il vaso con uno più grande e spazioso, per favorire una crescita ottimale alle radici.

Per aiutare il risveglio vegetativo di alcune specie, potremo aggiungere anche del fertilizzante, smuovendo un poco la terra prima di farlo.

Mentre potremo già piantare i nuovi bulbi, che abbiamo gelosamente conservato per tutto l’inverno. Seminiamo o trapiantiamo le fragole e altri ortaggi.

Non solo ortensie e rose, a marzo dovremmo potare queste piante ornamentali e alberi per vederli crescere rigogliosi

Questo è un mese davvero speciale per il nostro angolo verde, che non dovremo mai trascurare se vogliamo che sia più rigoglioso che mai.

Un’azione molto importante, da non ignorare adesso, è la potatura, un semplice gesto che potrà dare vigore e forza a diverse specie vegetali.

Per quanto riguarda le piante decorative in vaso, o in terra, marzo sembrerebbe adatto a prendersi cura delle splendide ortensie. Dopo averle concimate in inverno dovremo dare qualche taglio netto per eliminare rami secchi, cresciuti male e improduttivi. Lasciamo invece quelli giovani che posseggono la gemma nella sommità del fusto.

Produrranno nuove gemme anche le rose, rampicanti e non, per questo dovremo intervenire con la potatura dei rami, tranne che non ci sia particolarmente freddo. Accorciamo i rami lasciando intatte le gemme, così da vedere fioriture spettacolari.

Non solo ortensie e rose, a marzo è il mese per sistemare con la potatura anche gli alberi da frutto, nello specifico le drupacee. Si tratta dei bellissimi alberi che produrranno pesche, susine, albicocche e mandorle, ma se non siamo particolarmente esperti è sempre meglio farli tagliare da un vivaista o professionista.

Non scordiamo di potare anche il melo, pero, nocciolo, kiwi, ciliegio e piccoli frutti come ribes e lamponi.

Agrumi ed erbe aromatiche

La potatura degli agrumi coincide proprio con il cambio delle temperature, quindi se il clima è ancora freddo è fortemente sconsigliato. Nel caso in cui potremo effettuarla adesso, ricordiamo che, per produrre grossi frutti, non dovremo eliminare troppe foglie e rami, ma solo quelli secchi.

Per avere tutto l’anno il rosmarino, potiamolo con cura, eliminando i rami vecchi e i fiori completamente secchi. In questo modo stimoleremo e potenzieremo al massimo la nuova produzione.

