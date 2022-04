Dopo avere scartato una quantità stratosferica di uova di Pasqua, è impensabile magiare in fretta e furia tutto quel cioccolato avanzato, rischieremmo non pochi dolori allo stomaco.

Certo potremmo invitare tutto il vicinato per un mega party dove sgranocchiare esclusivamente i pezzi rimasti. Molti, poi, li congelano in freezer, sperando di trovare delle buone soluzioni nelle settimane successive, rischiando poi di dimenticarlo in qualche ripiano.

Ma se organizziamo con astuzia delle semplici preparazioni, sarà più semplice smaltirlo in fretta e magari fare anche dei figuroni con queste strepitose ricette.

3 idee semplici e veloci per utilizzare il cioccolato rimasto delle uova di Pasqua e smaltirlo senza buttarlo via

Per un dessert dopo cena, facile da realizzare, prepariamo una crema vellutata al cioccolato, che sia fondente, bianco o al latte sarà sicuramente squisito. È perfetto da mangiare al cucchiaio, ma si presta bene per farcire bignè e torte.

Per ogni 100 g di cioccolato usiamo:

320 ml di latte;

110 g di zucchero;

30 g di amido di mais.

Scaldiamo velocemente, anche al microonde, il latte.

A parte, in un pentolino mettiamo lo zucchero e l’amido. Versiamo, poi, poco alla volta tutto il latte, mescolando continuamente fino ad addensare il tutto.

Solo alla fine, a fiamma spenta, aggiungiamo i pezzi di cioccolato e facciamolo sciogliere con cura, senza creare grumi. Versiamola in delle ciotoline monoporzione e facciamo riposare in frigo prima di servire la crema.

Un altro modo per non buttare ciò che rimane delle uova è fare una golosa torta a base di biscotti.

Facciamo prima una veloce ganache con 200 ml di panna e 250 g di cioccolato avanzato. In uno stampo da torta cominciamo a fare più strati con circa 300 g di biscotti secchi, inzuppati dl latte o caffè, e la crema preparata precedentemente. Copriamo con una pellicola e mettiamo in frigo per circa 3 ore per farla compattare.

Arancine dolci

L’ultima delle 3 idee semplici e veloci per utilizzare il cioccolato è una ricetta della tradizione siciliana, ovvero le arancine con un cuore dolce al cioccolato.

Per realizzarne circa 6, dovremo fare bollire circa 250 g di riso nel latte, aggiungendo una punta di sale e mezza bacca di vaniglia. Appena sarà cotto, stendiamolo su un vassoio per farlo raffreddare completamente.

Potremo, poi, prenderne un poco per creare delle palline di media dimensione, dove posizionare al centro un pezzo di cioccolato. Quindi chiudiamo le arancine con cura e passiamole in una pastella di acqua e farina. Paniamole, poi, nel pangrattato e friggiamo in olio di arachidi bollente.

In alternativa, potremo metterle in una teglia foderata con carta forno e inforniamo a 200°C per circa 15 minuti. Il dolce sarà perfettamente cotto solo quando la crosticina assumerà una colorazione dorata.

