Portafoglio stracolmo, fortuna alle stelle e amori bollenti per questi 4 segni zodiacali che chiuderanno aprile col botto

L’ultima settimana di aprile sarà davvero intensa dal punto di vista astrologico. Il 30 aprile sarà il giorno dell’eclissi solare e allo stesso tempo la Luna entrerà nel segno del Toro.

Un’accoppiata che unita ai pianeti ancora presenti nel segno dei Pesci porterà una grandissima ventata di novità. In particolare, a 4 segni zodiacali che nei prossimi giorni avranno portafoglio stracolmo, fortuna alle stelle e nuovi incontri in campo sentimentale. Scopriamo se ci siamo anche noi tra i fortunati e se dobbiamo prepararci a stappare la nostra migliore bottiglia.

Finalmente splende il Toro

Esce definitivamente tra i segni più colpiti dalle stelle in primavera il Toro. I Toro stanno per vivere un maggio davvero da sogno ma questa settimana potranno godersi un gustoso antipasto di quello che verrà.

Nei prossimi giorni l’aiuto del Sole permetterà di risolvere molte questioni rimaste in sospeso negli scorsi mesi. Ma soprattutto di chiarire le cose sia in lavoro che in famiglia. Il peggio è ormai alle spalle ed è il momento di investire per il futuro. Molto bene l’amore per i single che faranno fuoco e fiamme sotto le coperte.

Ariete e Cancro avranno gli occhi a forma di cuore questa settimana,

Per gli Ariete inizia un periodo di grandi cambiamenti che partirà proprio da lunedì. Finalmente arriverà la tanto agognata stabilità finanziaria dopo mesi di continui alti e bassi. A questa si accompagneranno incontri importanti per i single. Molto bene anche le coppie nate recentemente. Le stelle sono propizie per rendere ancora più serie le storie d’amore.

Settimana 5 stelle extra lusso sul versante sentimentale anche per il Cancro. I nati sotto questo segno saranno delle vere e proprie calamite a si toglieranno grandi soddisfazioni in camera da letto. L’importante sarà fare il primo passo. Secondo l’oroscopo, infatti, non è questa la settimana giusta per essere timidi.

Portafoglio stracolmo, fortuna alle stelle e amori bollenti per questi 4 segni che chiuderanno aprile col botto

Gli ultimi giorni del mese saranno davvero positivi anche per i Sagittario. A patto di saper cogliere le occasioni e di lasciare indietro le incertezze. In campo professionale arriveranno importanti proposte che potrebbero portare a un notevole scatto di stipendio. Meglio non farsele scappare perché le stelle autorizzano a essere molto ambiziosi.

Mai accontentarsi anche per quanto riguarda i sentimenti. Se una relazione non è soddisfacente, meglio interrompere. Potrebbe arrivare proprio questa settimana la persona giusta che occuperà con la sua presenza testa e cuore.

