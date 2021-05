Non tutti sanno che questa sostanza naturale potrebbe avere degli effetti benefici sulla salute riducendo il rischio di diabete e di malattie cardiache. Almeno stando ad alcune ricerche. Si tratta delle alghe marine che sono di vari tipi. Ognuna con proprietà specifiche. Ma tutte avrebbero effetti benefici sulla salute umana.

Esse crescono lungo le coste e le pareti rocciose di mari e fiumi in diverse parti del Mondo. Esse sono particolarmente utilizzate nella cucina Orientale, in particolare in Giappone, Corea e Cina. Queste alghe, infatti, possono essere utilizzate per cucinare diversi piatti. Come sushi, zuppe, insalate e frullati.

Tuttavia, molti le assumono in polvere o sotto forma di integratori alimentari. Le più famose sono l’alga “spirulina”, la “wakame“, la “nori” e tante altre.

Ma soffermiamoci sui due benefici che avrebbero sul flusso sanguigno e sul diabete. Naturalmente, esse vanno assunte dietro consiglio medico se si soffre di particolari patologie e comunque mai utilizzate in eccesso.

Prevenzione di malattie cardiovascolari

Le alghe marine, tra le alte proprietà benefiche, secondo vari studi pubblicati su riviste del settore, potrebbero aiutare a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Esse, inoltre, contengono carboidrati chiamati “fucani”, che potrebbero aiutare a prevenire la coagulazione del sangue.

Per queste qualità sono considerate benefiche perchè potrebbero essere utili nella prevenzione di malattie cardiovascolari.

Riduzione del rischio di diabete

Altra proprietà delle alghe sarebbe quella di ridurre il rischio di diabete. Questo perchè migliorerebbero il controllo dello zucchero nel sangue. Il diabete è malattia molto seria e comporta proprio l’incapacità del corpo di bilanciare i livelli di zucchero nel sangue.

È interessante sapere al riguardo che le alghe marine costituiscono oggetto di ricerche sui nuovi modi per combattere il rischio di diabete. Secondo queste ricerche, infatti, una sostanza contenuta nell’alga, ossia l’alginato, ridurrebbe l’assorbimento di zucchero nel sangue.

Insomma, non tutti sanno che questa sostanza naturale potrebbe avere degli effetti benefici sulla salute riducendo il rischio di diabete e di malattie cardiache.

