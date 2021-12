Il Natale in famiglia e le vacanze sono probabilmente gli unici due aspetti della stagione fredda che realmente apprezziamo.

Per il resto, si tratta di un periodo impervio, in cui ci troviamo a scongiurare fastidiosi malanni di stagione come influenza e raffreddore.

Non è poi solo la salute a risentire del clima rigido, bensì anche la bellezza, in particolare pelle e capelli.

La cute è spesso sensibile alle basse temperature e tende a seccarsi o arrossarsi e anche la chioma diventa più fragile.

Ecco perché è bene correre ai ripari, magari sfruttando alcuni semplici rimedi naturali, ovviamente dopo essersi consultati con professionisti del settore.

Ebbene, pochissimi sanno che il segreto per capelli più forti a ogni età si nasconde in questo insospettabile ingrediente che non manca mai in cucina.

La cipolla, inaspettata alleata dei capelli

Qualcuno sicuramente storcerà il naso scoprendo che il misterioso ingrediente è la cipolla, nota per non essere particolarmente profumata.

Potrà anche non avere un aroma particolarmente gradevole, ma è ricca di zolfo, noto anche come “minerale della bellezza”. Esso, infatti, giocherebbe un ruolo fondamentale nella salute di pelle, unghie e capelli.

Rientrando tra i principali componenti della cheratina, aiuta a rafforzare e strutturare il cuoio capelluto.

Scopriamo allora la ricetta di questo olio rinforzante e illuminante, che vede come protagoniste le cipolle, magari proprio quelle che ci avanzano in dispensa.

Ci serviranno:

2 cipolle;

100 g + 1 cucchiaio di olio di cocco;

olio essenziale alla lavanda.

Procedimento

Dopo aver tagliato a cubetti le cipolle rosse, mettiamole nel mixer e aggiungiamo un cucchiaino di olio di cocco; frulliamo per ottenere un composto cremoso.

Trasferiamo la crema in padella e aggiungiamo altri 100 g di olio di cocco, mescolando accuratamente con un mestolo di legno.

Lasciamo cuocere finché la cipolla non acquisirà un colorito marroncino, poi togliamo dal fuoco.

Sistemiamo un canovaccio sopra un barattolo di vetro e versiamoci il composto; a seguire strizziamolo per ricavarne l’olio.

Facciamolo raffreddare e, dopo esserci assicurato che sia adatto alla pelle, aggiungiamo qualche goccia di olio di lavanda per attenuare il forte aroma della cipolla.

Infine, travasiamo il composto in un nuovo barattolo e conserviamolo al meglio.

Per stimolare la crescita dei capelli, l’ideale sarebbe applicare l’olio due volte a settimana, ma ricordiamo sempre di chiedere consiglio agli esperti.