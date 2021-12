L’Italia è un Paese di buongustai. Amiamo sederci intorno ad una tavola e gustare i sapori della nostra rinomata cucina, famosa ed elogiata in tutto il Mondo.

Ciò che amiamo, forse ancora di più però, è terminare il nostro pasto sorseggiando una buona e fumante tazzina di caffè. Da noi, infatti, bere il caffè non è solo una mera abitudine, ma una vera e propria tradizione.

Molte persone bevono tantissimi caffè al giorno, ciò succede soprattutto a chi lavora in ufficio. A tal proposito, infatti, chi beve il caffè della macchinetta deve assolutamente sapere questa cosa che pochi dicono.

Oltre a questo, però, non molte persone sanno che il caffè potrebbe interagire con alcuni farmaci, oltre che con alcuni integratori, in modo anche pesante. Ecco di quali stiamo parlando, facciamo molta attenzione.

Pochissimi sanno che il caffè potrebbe interferire pesantemente con questi farmaci o integratori

Il caffè è un vizio che molte persone si concedono quotidianamente. Molti eccedono anche con il suo consumo e lo scelgono come sfizio per una pausa in solitaria o in compagnia.

Come riporta Humanitas Research Hospital, però, il caffè potrebbe interferire con alcuni farmaci e integratori. In particolare, il caffè potrebbe influenzare negativamente, anche in maniera importante, con l’assunzione di alendronato, un farmaco utilizzato per curare l’osteoporosi, ma non è tutto.

Questa bevanda potrebbe anche impattare sull’assunzione di integratori a base di ferro, riducendone l’efficacia. Nonostante questo, però, pochissimi sanno che il caffè potrebbe interferire pesantemente con questi farmaci o integratori.

Il consiglio, quindi, è di chiedere sempre il parere del proprio medico curante, per qualsiasi suggerimento riguardante la propria alimentazione e la salute.

Oltre a questi effetti negativi, bisogna sottolineare che l’abuso di caffè potrebbe dare reazioni negative differenti. Si passa da palpitazioni, tremori, bruciori di stomaco e persino insonnia.

Anche possibili benefici all’organismo

Nonostante questo, però, bisogna anche riconoscere che il caffè potrebbe riportare anche effetti positivi sull’organismo.

Nello specifico, sarebbe in grado di stimolare il sistema nervoso centrale. È risaputo, infatti, che ridurrebbe la sensazione di sonno, migliorerebbe la memoria e aumenterebbe persino l’attitudine al ragionamento.

Gli effetti si noterebbero anche sulla digestione

Il caffè darebbe effetti positivi anche sulla digestione, poiché stimolerebbe la secrezione gastrica e biliare. In più, secondo alcuni studi, avrebbe anche proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Su alcune persone, poi, avrebbe anche effetti positivi contro il mal di testa.