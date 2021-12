Non è semplice capire quale dieta faccia per noi. A seconda delle nostre condizioni di salute e della nostra età, infatti, dovremmo avere un regime alimentare di un certo tipo. Per comporre la nostra dieta al meglio, la cosa da fare è rivolgersi ad uno specialista. Egli saprà il tipo di regime alimentare da seguire.

Oggi facciamo la conoscenza di un alimento che potrebbe avere dei buoni effetti sulla salute, secondo gli esperti. Si tratta di un cibo che per fortuna è anche molto facile da reperire. Contro stitichezza, infiammazioni e colesterolo alto scegliamo questo delizioso cereale ricco di antiossidanti.Andiamo quindi a scoprire di che cosa si tratta.

Ecco il fantastico cereale

Oggi approfondiamo la conoscenza di uno dei cereali più amati e dai molteplici utilizzi in cucina. Stiamo parlando del popolarissimo orzo. Questo cereale è coltivato sin dai tempi antichi e si hanno testimonianze della sua coltivazione di oltre 10.000 anni fa. Si tratta, quindi, di un alimento amato da tempo immemore, che ha attraversato tutta la storia umana. Questo cereale ancora oggi è molto versatile in cucina e possiamo usarlo in tante ricette diverse.

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, inoltre, l’orzo sarebbe anche un cibo che può fare bene alla salute. Innanzitutto, contiene una varietà di sostanze importanti per l’organismo. Tra queste citiamo la vitamina A e le vitamine del gruppo B (soprattutto B3). Inoltre, troviamo minerali come fosforo, potassio, e magnesio.

L’orzo, poi, sarebbe molto digeribile e questo lo renderebbe adatto per chi ha problemi di digestione. Allo stesso tempo sarebbe indicato anche per coloro che soffrono di stitichezza o intestino pigro.

Le sostanze che contiene, poi, avrebbero effetti antiossidanti e antinfiammatori, oltre che di prevenzione contro alcune malattie. Inoltre, regolerebbe i livelli di colesterolo nel sangue, riducendo il rischio di emergenze cardiovascolari.

Dall’orzo si può poi produrre un caffè che, non contenendo caffeina come quello tradizionale, potrebbe essere utile a chi ha disturbi d’ansia oppure è in gravidanza.

Ricordiamo, ovviamente, che in nessun modo questo alimento o i suoi prodotti derivati possono sostituire una cura farmacologica, e in caso di problemi di salute diagnosticati è fondamentale sempre seguire i consigli del medico.

