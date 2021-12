Ogni anno riceviamo e acquistiamo decine di pandori e panettoni. Classici, al cioccolato, senza canditi o al pistacchio, resta il fatto che facciamo scorpacciate e rifornimento per un intero anno.

D’altra parte, se ne avanza qualcuno dopo le feste, lo consumeremo certamente nei mesi a venire, tanto a colazione quanto al pomeriggio o come dessert. Bene, abbiamo appurato che da mangiare non resta proprio nulla, tuttavia non si può dire la stessa cosa delle innumerevoli scatole e confezioni. Cosa ce ne facciamo? Ci viene spontaneo buttarli immediatamente, ma attenzione a non commettere questo grave errore. Infatti, esistono numerose idee di riciclo molto simpatiche, geniali e soprattutto molto utili. Vediamone qualcuna che aiuterà gli appassionati dell’arredo casalingo.

Non getteremo più le scatole di pandoro dopo aver scoperto queste illuminanti idee di riciclo

La prima ha a che fare con le luci della nostra casetta. Infatti, possiamo creare delle vere e proprie lanterne o lampade a luce soffusa da mettere in ogni stanza.

Basterà ricoprire la scatola con della carta colorata e fare dei buchi ai lati e in alto, per evitare che la fiamma tocchi il cartone. A questo punto, non resta che mettere una candela al suo interno e osservare l’incredibile effetto.

Restando sempre in ambito casalingo, un’idea molto originale è creare dei cestini per il pane oppure dei portaoggetti e portachiavi da mettere all’ingresso di casa. Per questa semplice creazione, dovremo tagliare il fondo della scatola e ricoprirla con della stoffa, meglio se ricca di immagini di vario tipo.

Le idee non sono finite qui ed ecco come possiamo usarle sfruttando il nostro pollice verde.

Piante vere e fiori secchi

Un altro suggerimento riguarda le nostre piantine, perché possiamo realizzare dei veri e propri sottovasi. Non solo piante vere, ma anche fiori secchi e bucce della frutta. Infatti, basta un attimo per trasformare le scatole del pandoro in contenitori per il pot-pourri. In un precedente articolo avevamo spiegato come realizzarlo con le bucce delle mele, mentre stavolta penseremo al contenitore. Allo stesso modo dei portaoggetti, basterà tagliare la parte finale e rivestirla a nostro piacimento. Si può pensare anche ad uno spago da incollare intorno al bordo, da chiudere con un fiocchetto. Insomma, le idee sono infinite, basta metterci un po’ di immaginazione.

Che aspettiamo ad aprire il pandoro che abbiamo comprato proprio l’altro giorno?