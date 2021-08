Oggigiorno esistono sul mercato moltissimi farmaci diversi che sfruttando differenti principi attivi riescono ad alleviare dolori e problemi. Dal farmaco per la febbre a quello contro il reflusso, esistono medicinali praticamente per ogni malanno e dolore. Eppure, non tutti sanno che alcuni di questi farmaci possono avere effetti collaterali poco piacevoli.

Continuando a leggere, vedremo cosa sono i FANS e quali sono gli effetti collaterali che possono avere.

Che cosa sono i FANS

I FANS, o farmaci antinfiammatori non steroidei, sono un gruppo numeroso di farmaci che si basano su un funzionamento in comune. Di questo gruppo di farmaci fanno parte anche l’aspirina, l’ibuprofene e il paracetamolo che sono davvero molto diffusi. In generale, i FANS inibiscono la produzione delle prostaglandine e in questo modo limitano i processi infiammatori. Poi, a seconda del farmaco in questione, il meccanismo varia per ottenere gli effetti desiderati. Per inibire la produzione delle prostaglandine, i FANS agiscono bloccando uno o diversi passaggi del metabolismo del precursore delle prostaglandine, ovvero l’acido arachidonico.

I FANS funzionano sia come antinfiammatori che come antidolorifici e antipiretici e per questo si impiegano per trattare:

mal di testa; dolori mestruali; mal di denti; distorsioni; altri dolori.

Tuttavia, anche i FANS hanno dei possibili effetti collaterali tra cui il fatto di essere, chi più e chi meno, gastrolesivi.

Pochissimi sanno che chi soffre di determinati disturbi non dovrebbe assumere questi comunissimi farmaci

I FANS, che agiscono inibendo l’enzima COX, o ciclossigenasi, ostacolano la produzione delle prostaglandine. In questo modo, riescono a lenire le infiammazioni ed i dolori descritti in precedenza, ma possono danneggiare la mucosa gastrica. Infatti, uno dei ruoli delle prostaglandine è di proteggere la mucosa gastrica e se mancano si possono avere:

acidità; formazione o peggioramento di eventuali ulcere peptiche; gastrite.

In effetti, in misura minore o maggiore a seconda del farmaco, si può avere un’azione gastrolesiva anche importante. È per questo che, anche se in pochissimi lo sanno, chi soffre di determinati disturbi come ulcere o gastriti non dovrebbe assumere troppo spesso questi comunissimi farmaci. Inoltre, si sconsiglia l’assunzione di questi farmaci a stomaco vuoto e soprattutto di usare più FANS contemporaneamente.

Ciò non vuol dire che questi farmaci siano da evitare o facciano male, ma semplicemente di fare attenzione a non abusarne. E come sempre, assumerli solo dietro consiglio o prescrizione del proprio medico curante.