La farina è un alimento base nelle cucine di tutto il Mondo. Si utilizza per le preparazioni più disparate: pasta, pane, pizza, ma anche dolci di tutti i tipi. Purtroppo, però, è ormai noto da diversi anni che alcuni tipi di farine raffinate non fanno troppo bene alla salute.

Perciò sempre più spesso si cercano delle valide alternative. Una valida alternativa alla farina di frumento è la farina di ceci. Pochi conoscono questa farina ma è tra le più ricche di nutrienti e fibre. La farina di ceci è un’ottima farina ed è una valida alternativa alle farine più classiche grazie al suo alto contenuto di nutrienti.

La farina di ceci è una farina incredibile dal punto di vista delle sostanze nutritive. Viene ottenuta dalla macinazione dei ceci essiccati. 100 grammi di farina di ceci hanno il doppio delle proteine rispetto alla tradizionale farina di grano tenero. Infatti, in 100 grammi di farina di ceci sono contenuti 24 g di proteine contro i 12 g della farina 00.

Ma non è finita qui: la cosa davvero sorprendente è che la farina di ceci contiene più del triplo di fibre rispetto alla farina 00 (9,9 g contro 2,5 g). Le fibre sono importantissime per un corretto funzionamento dell’intestino. In aggiunta, il suo altissimo contenuto di vitamine, potassio e magnesio la rendono un tipo di farina molto completa dal punto di vista dei nutrienti.

La farina di ceci è anche senza glutine, questo la rende adatta anche a chi è affetto da celiachia. Il suo alto contenuto di proteine la rende un valido sostituto alle proteine animali, perfetta dunque per piatti vegetariani e vegani. La farina di ceci è anche completamente priva di colesterolo, questo fa sì che possa essere consumata anche da chi soffre di diabete.

Come usarla in cucina

La farina di ceci si può usare in cucina per numerose preparazioni. Possiamo usarla per fare la classica farinata di ceci oppure per qualcosa di più sfizioso e orientaleggiante come i falafel. La si può usare per creare dei gustosi muffin salati, ma anche per qualcosa di più semplice come degli hamburger vegetali. Inoltre, è perfetta da aggiungere all’uovo per creare una frittata dal sapore più profondo e gustoso. Insomma, con la farina di ceci ci si può davvero sbizzarrire per creare qualunque tipo di piatto. Così facendo miglioreremo la nostra alimentazione senza però rinunciare al gusto.

Approfondimento

