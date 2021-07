Solitamente, quando non si deve andare al lavoro o non si devono fare tutte le commissioni quotidiane può capitare di commettere un errore. Questo errore molto comune e commesso in buona fede in generale non dà problemi. Però, in alcune persone può scatenare un disturbo molto doloroso e che rovinerà le giornate migliori della settimana o dell’anno.

Stiamo parlando del mal di testa, che in diverse persone si presenta nel week end e le cui cause sono ancora poco chiare.

Attenzione a questo comunissimo errore che causa forti emicranie nel week end

Nel fine settimana o durante le vacanze molte persone soffrono di forti mal di testa che rovinano loro il tempo libero. Sembrerebbe un controsenso, eppure è un fenomeno molto diffuso. Le cause di questo problema sono ancora poco certe, ma tra queste è certo che il cambio di abitudini giochi un ruolo chiave.

Infatti, in queste giornate libere dagli impegni quotidiani, in molti si concedono qualche lusso come dormire di più, o fare una colazione golosa. Eppure, proprio il fatto di alterare ritmi ed abitudini sembrerebbe contribuire molto all’insorgere di questo problema.

Infatti, chi ne soffre inizia a sentire un forte mal di testa, accompagnato spesso da difficolta nel concentrarsi e dalla fotosensibilità.

Come prevenire queste emicranie

Quando si soffre di forti emicranie nel week end, si deve fare attenzione a questo comunissimo errore che causa dolori, ovvero al cambio di abitudini. Per cui, per prevenire le emicranie, si comincia dall’alzarsi sempre più o meno alla stessa ora.

Poi, è importante seguire una routine simile a quella settimanale. Per questo se in genere si usciva di casa verso le 8, è meglio evitare di restare stesi sul divano fino all’ora di pranzo. Meglio quindi dedicare la giornata a una qualche gita, camminata o piccola avventura, ma senza esagerare.

Curiosamente, poi, oltre al sonno anche l’assunzione di meno caffeina nel week end può contribuire all’insorgere del mal di testa. Infatti, se durante la settimana si bevono molti caffè e nei week end invece no, questo potrebbe causare le emicranie.

Infine, la dieta. È meglio evitare di abbuffarsi di insaccati, latticini, bevande gassate o alcolici e piatti pesanti la domenica, per prevenire problemi come cattiva digestione ed emicranie.

Per concludere, conoscendo il proprio corpo e capendo quali abitudini non abbandonare nel week end, sarà semplice evitare di star male nei fine settimana.