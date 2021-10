Basta un balcone anche piccolo per creare il nostro orto e frutteto in casa. Ormai non è necessario avere un immenso giardino per coltivare piante e frutta organici. L’orto in balcone sta diventando sempre di più un hobby molto amato dalle persone di tutte le età. Non solo per il vantaggio economico di consumare prodotti a costo zero, ma anche per la soddisfazione personale. Il giardinaggio in generale porta tanti benefici, sembra sia anche “L’hobby che allunga la vita secondo gli esperti”.

Insomma, per svariati motivi è molto facile trovare qualche alberello da frutta nei balconi di tutta Italia. In genere le piante da frutto più gettonate sono meli, peri, peschi, limoni o fichi. Ma non tutti sanno che un altro albero è perfetto per essere coltivato in vaso.

Pochissimi lo coltivano ma questo albero in vaso regala fiori stupendi e frutti succulenti

L’albero di cui parliamo oggi è il melograno, una pianta i cui frutti venivano considerati minori. Oggi però sta sempre più prendendo piede e la coltivazione si sta espandendo data l’alta richiesta dei suoi frutti. Questo albero oltre a regalarci dei frutti dalle incredibili proprietà è bellissimo come pianta ornamentale.

I suoi fiori rapiscono lo sguardo con sfumature che vanno dal rosso all’arancio. La sua particolarità inoltre è che la fioritura è molto lunga e si protrae fino a fine estate. La pianta in sé non richiede particolari attenzioni ed è facile da coltivare. L’importante è non piantarla se viviamo in una zona in cui le temperature scendono fino a -10° gradi. Il freddo gelido è l’unico vero nemico di questo splendido albero. Questo poi è il periodo ideale per metterlo a dimora, ma attenzione richiede diverse innaffiature. Scegliamo vasi molto ampi e spaziosi e sostituiamolo seguendo la crescita della pianta.

Per far crescere rigoglioso il nostro melograno e raccoglierne i frutti scegliamo la varietà dente di cavallo. Una cultivar italiana che si adatta benissimo al clima della nostra penisola. La buccia della melagrana ha delle sfumature rossastre e verdi. Viene chiamata dente di cavallo perché i chicchi ricordano proprio di denti di cavallo. Hanno una forma più trapezoidale dal colore rosso rubino. Questo tipo di melagrana è sicuramente più adatto alle spremute per il suo gusto naturalmente dolcissimo.

Abbiamo visto che in pochissimi lo coltivano ma questo albero in vaso regala fiori stupendi e frutti succulenti. Non ci resta che raggiungere il vivaio più vicino e piantare questo magnifico albero sul nostro balcone. Lo troveremo ancora carico di frutti, ma bisogna sbrigarsi perché a breve il periodo di raccolta finirà.

