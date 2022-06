Anche chi non è piemontese, luogo d’origine di questa delizia italiana, ha assaggiato almeno una volta dei grissini. Spesso li troviamo o a tavola vicino al pane come companatico o come stuzzichini. Ci si arrotola attorno del prosciutto o qualsiasi insaccato per creare degli antipasti sfiziosi e simpatici da consumare quando fa caldo.

Se vogliamo comprarli, o ci dirigiamo verso la nostra panetteria di fiducia che li prepara ogni giorno oppure dobbiamo scegliere tra le proposte della grande distribuzione organizzata. Parliamo di supermercati, ipermercati ma anche di piccole gastronomie.

Tra tutta questa offerta dovremmo saper scegliere, perché pochissimi li comprano al supermercato ma questi grissini hanno ricevuto importanti riconoscimenti da parte degli esperti.

Il parere del Gambero Rosso

Gli esperti del Gambero Rosso hanno stabilito una classifica nazionale usando alcuni criteri, come la scelta di prendere in considerazione i grissini che seguono la ricetta tradizionale (farina chiara di grano duro e tenero e acqua) sia le innovazioni con l’olio extravergine di oliva o strutto. Di sicuro, però, gli esperti non hanno preso in considerazione i grissini aromatizzati o integrali o costituiti da cereali diversi.

Seguendo tutte queste regole e aggiungendo un’analisi del gusto, in prima posizione troviamo i grissini stirati classici tipo 00 di Mario Fongo il Panatè. Parliamo del primo che ha proposto i grissini di alta qualità confezionati. I grissini sono stirati a mano a uno a uno e ce ne sono di diverse versioni, o all’acqua o con olio o con strutto. Mediamente la confezione da 200 grammi costa tra i 2,50 euro e i 3,50 euro.

Pochissimi li comprano al supermercato ma questi grissini sono i migliori secondo gli esperti

In seconda posizione troviamo i grissini della Panetteria Demartini. Sono più corti di quelli di Mario Fongo e infatti non superano i venti centimetri. Estremamente croccanti e gustosi, piacciono molto perché sono friabili e freschi. La confezione da 200 grammi la troviamo in media dai 2,40 euro ai 2,60 euro. In terza posizione, infine, troviamo i grissini Da Re, che produce dei grissini più corti e tozzi degli altri. Gli ingredienti usati sono quasi tutti biologici e la lievitazione del lievito madre ha almeno 18 ore per compiere il suo incantevole lavoro. Il loro prezzo varia da 2,60 euro a 2,80 euro per la confezione da 250 grammi.

