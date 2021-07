Le spezie sono preziose. Certo, i commercianti italiani del medioevo e del rinascimento lo sapevano bene ed è proprio per questo che si sono arricchiti moltissimo. Tuttavia, le spezie non sono solo preziose per chi le vende, ma anche per chi le compra. Infatti, come noi di ProiezionidiBorsa amiamo ricordare, le spezie sono il nostro grande alleato in cucina.

In particolare, senza spezie non potremmo fare tantissime ricette, come questa che è davvero deliziosa. Oggi vogliamo celebrare una spezia in particolare, che nessuno compra mai. Questa spezia è però ben conosciuta tra gli esperti del settore. Infatti, nessuno la compra mai ma questa è tra le migliori spezie al Mondo.

La lezione di Durga Misra

A Londra ci sono tanti ristoranti di altissima qualità. Tra questi c’è il bistrot del grandissimo Chef Durga Misra che propone dei piatti che uniscono Occidente e Oriente. Europa ed Asia, in altre parole. Cosa lega tutte le sue creazioni? L’uso di una spezia particolare. Si chiama assafetida, o nella variante più esplicita assa fetida. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Nessuno la compra mai ma questa è tra le migliori spezie al Mondo

L’assafetida ha un nome che potrebbe sconcertare molte persone. La ragione per cui questa spezia ha un nome così antipatico va ricercata nel suo odore da cruda, o meglio, da non trattata. L’antica tradizione persiana ce l’ha portata fino ai nostri giorni. Infatti, gli archeologi non hanno dubbi: la spezia arriva dalla Persia antica e si diffonde nei successivi secoli in India.

Si usa la polvere che ricaviamo dalla radice. I grandi chef la usano in cottura, dato che da cruda ha un odore simile allo zolfo. Tuttavia, con il calore questa spezie assume gli aromi del pepe e dell’aglio. La possiamo trovare nei migliori negozi di spezie della nostra città.