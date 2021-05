Se per le donne la pulizia della casa è qualcosa di irrinunciabile per gli uomini, invece, la pulizia della propria macchina è un pensiero fisso. Ci concentriamo su ogni aspetto. Dagli esterni agli interni, carrozzeria, sedili, ruote. Vogliamo tutto pulito, splendente, profumato! Uomini e donne in realtà non sono poi così diversi.

Ovviamente eccedere in tutto risulta una fissazione. Lavare e rilavare qualcosa potrebbe arrecare dei danni, sia in casa che nell’auto. Con lo sviluppo del web siamo sempre alla ricerca dei migliori consigli su come ottenere risultati entusiasmanti.

Vogliamo esperienze reali, dritte utili da esperti sul campo oppure semplicemente da gente che ha la nostra stessa passione. Oggi allora sveliamo subito il perché pochissimi conoscono questo trucco per avere sempre un parabrezza pulito e senza aloni.

Gli uomini e la loro ossessione per la pulizia dell’auto

Pulire la macchina è una routine che molti uomini eseguono costantemente. Lavaggio degli esterni, a volte con i migliori detergenti. Pulizia interni, lucidatura sedili, deodoranti per il vano passeggieri, ecc. Sono queste le azioni che ogni uomo segue quando vuole riportare al top la propria automobile. Oppure sono azioni di routine che vengono fatte per preservare e conservare il buono stato della macchina più a lungo.

Potrebbe essere una fissazione soprattutto quando si acquista una nuovo auto. Ma questo tipo di comportamento viene ripetuto anche negli anni successivi.

A tutti è capitato che dopo aver realizzato una pulizia accurata, il destino si abbatte contro di noi scatenando un temporale. Specialmente in Sicilia, la tragedia avviene quando alle precipitazioni si mischia la sabbia proveniente dal deserto. Tutto perso, bisogna ricominciare da capo! Ma seguiamo questo piccolo consiglio per il nostro parabrezza.

Non ci avevamo mai pensato ma basta aggiungere questo semplice elemento

Nella vaschetta in cui inseriamo l’acqua da utilizzare per la sua pulizia, molti consigliano di aggiungere qualche goccia di alcol etilico. Tutti sono a conoscenza che se desideriamo in casa dei vetri puliti, limpidi e senza aloni dobbiamo utilizzare l’alcol per ottenere questi risultati con il minimo sforzo.

Funziona esattamente allo stesso modo nelle nostre automobili. La pulizia del parabrezza sarà istantanea e lascerà il vetro senza aloni o macchie. Abbiamo rivelato quindi il perché in pochissimi conoscono questo trucco per avere sempre un parabrezza pulito e senza aloni.