Quando si decide di abbellire il terrazzo o la casa con un po’ di verde e di natura, la scelta delle piante può essere ardua.

Tra tutte, esiste una pianta perfetta per abbellire gli ambienti e che non molti conoscono. Questa meraviglia rende unico e speciale l’ambiente in cui si trova, ed il suo nome incuriosisce tutti. Inoltre, non richiede grandi cure e rappresenta un’ottima soluzione per abbellire la casa senza troppi problemi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

La pianta che in pochi conoscono è bellissima, resistente e perfetta per ornare il soggiorno e la casa

La Tradescantia è conosciuta comunemente con il nome di erba miseria e comprende diverse specie, tutte bellissime e perfette per l’arredamento. Il nome è dovuto al fatto che è in grado di superare ogni avversità. Infatti, richiede pochissime cure e attenzioni e si adatta sia agli ambienti esterni che interni.

Inoltre, si può sia tenere a terra che in un vaso sospeso per creare uno spettacolare effetto ricadente e a cascata. L’aspetto di queste piante può variare moltissimo a seconda della specie e tra questi ricordiamo:

a) la Tradescantia Zebrina, con caratteristiche foglie a strisce;

b) la bellissima Tradescantia Pallida, famosa per le foglie color porpora e che sembra porti fortuna e ricchezza a chi la possiede;

c) la Tradescantia blossfediana caratterizzata da busto rossiccio e foglie rosse sulla parte inferiore e verde su quella superiore. I fiori, invece, sono di colore porpora ma con il centro bianco.

Cura dell’erba miseria

Queste magnifiche piante possono essere tenute sia all’aperto che in casa. Nel primo caso, attenzione a non esporle al freddo e d’inverno sarebbe meglio tenerle in casa perché non amano le temperature sotto gli 8 gradi. Se tenute in casa, amano la luce e vivono benissimo alle temperature abituali.

Le innaffiature devono essere frequenti, almeno due volte alla settimana soprattutto d’estate, ma senza esagerare. È una pianta resistente che non patisce incurie e possibili errori da principiante, per cui è perfetta anche per chi non ha il pollice verde. L’importante è che il terreno dreni bene, per cui si consiglia di mettere dell’argilla al fondo del vaso.

Inoltre, l’erba miseria è facile da propagare: basterà tagliare un ramo della pianta, rimuovere le foglie e metterlo in un vaso pieno d’acqua. Quando il ramo avrà messo le radici, trapiantandolo nel terreno si otterrà un’altra miseria.

Per cui, è questa la pianta che in pochi conoscono è bellissima, resistente e perfetta per ornare il soggiorno e la casa