Le pietre e i minerali hanno un fascino magnetico. Soprattutto i quarzi sono bellissimi da portare in forma di bijoux e anche per decorare casa. Ne esistono di più varietà come i quarzi fumati, i citrini e il classico quarzo rosa.

La natura è generosa e ci offre infatti l’opportunità di illuminare i nostri spazi vitali in casa. I quarzi sono spesso usati per i lampadari, in effetti attirano naturalmente la luce. Ovunque siano messi, anche comprati in forma grezza al naturale hanno un effetto illuminante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco perché questo quarzo naturale è un oggetto che non può mancare nelle nostre case

Le proprietà dei quarzi sono numerose. A seconda del colore e delle forme si può usare per diversi motivi. Inoltre, le pietre influenzano anche le emozioni e hanno un potere trasformativo.

Se utilizziamo le pietre rosa o verdi, come appunto il quarzo rosa si attirerà abbondanza, generosità e accoglienza.

Le pietre nere o scure come i quarzi fumati tendono ad assorbire le energie stagnanti negative in eccesso. Hanno una funzione riequilibrante.

Se invece vogliamo creare un’atmosfera di calma e serenità pacifica, utilizziamo i quarzi con sfumature di colore blu.

Le pietre rosse come il diaspro e calcedonio rosso hanno un effetto energizzante e stimolante.

Tecniche di arredamento secondo i colori e le direzioni

Un’antichissima tecnica di arredamento orientale detta Feng shui, ci insegna come utilizzare i colori in ogni stanza. Secondo le diverse direzioni geografiche ogni colore e forma starà bene in un punto diverso della casa.

A Sud avremo il rosso, a Nord il blu e il nero. A Est avremo il verde e il marrone, a Ovest il bianco oro e argento. Seguendo questi accorgimenti potremo facilmente posare le nostre pietre preferite secondo il loro colore per armonizzare le stanze della nostra casa.

Il quarzo citrino è molto potente, attira la luce e in litoterapia simboleggia l’equilibrio dell’ego. Portarne uno come ciondolo o come collana ci farà sentire allineati e né egoisti né vittime. Ecco perché questo quarzo naturale è un oggetto che non può mancare nelle nostre case.