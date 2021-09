Pochissimi conoscono questa farina killer di formiche ed erbacce per orto e giardino

Il mantenimento di un giardino ben curato e rigoglioso non sempre risulta un’operazione così semplice e scontata. Infatti, tra i nemici più grandi di chi desidera un prato ordinato, risultano certamente le fastidiose erbacce infestanti. Queste potrebbero comparire in qualsiasi angolo, come tra le fughe delle mattonelle o ancora potrebbero intaccare i vasi delle piante sottraendo nutrimento. Ancor di più, la presenza di alcune piante potrebbe attirare afidi e cocciniglie che, mangiando queste piantine, producono melata, irresistibile per le formiche. Precedentemente, abbiamo esposto come non vedere mai più odiatissimi pidocchi delle piante con 3 pesticidi naturali fai da te, che tuttavia non risolvono il problema delle erbacce. Oggi, invece, esporremo una soluzione utile ad entrambi questi disagi domestici.

Formiche celiache

Dalla macinazione del mais viene ricavato il glutine di farina di mais (CGM), che generalmente funge da mangime per animali tra cui pollame e bovini. Ma in realtà, pochi conoscono questa farina killer di formiche ed erbacce per orto e giardino adatta a chi non vuole utilizzare prodotti chimici. Infatti, a differenza dei pesticidi chimici, attraverso questa innocua farina, potremo agevolmente risolvere il problema delle formiche semplicemente spargendola in giro. Infatti, seppur ingolosite dalla farina, le formiche non riescono a digerire il glutine, pertanto, ingerendolo moriranno. Il più grande vantaggio è che saranno le formiche stesse a portare scorte di farina nel formicaio che, nel giro di una settimana, potrebbe essere sterminato.

Utilizzando la farina di mais potremmo anche curare il giardino da eventuali infestazioni di erbacce come denti di leone, portulaca o piantaggine. I principi della farina agiscono in modo particolarmente efficace sui piccoli semi delle erbe infestanti. Dunque, sebbene non abbia effetto sulle piante già mature, una volta estirpate dovremo cospargere la farina sulla zona per distruggere i semi. Per fare un esempio pratico, spruzziamo sulle erbacce un composto di acqua, sale e aceto o, ancora meglio, della vodka e lasciamo agire qualche minuto alla luce del Sole. Dopo poco le piante saranno stecchite e facili da estirpare. Una volta eliminate le erbacce dalla zona interessata, la cospargeremo con della farina di mais per evitare che i semi lasciati possano attecchire al suolo.

Questa farina dunque risulta davvero utile contro insetti ed erbe infestanti, tuttavia, alcune radici potrebbero resistere all’inverno, dunque, potrebbe essere una buona idea anche un piccolo intervento di pacciamatura.

