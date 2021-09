Gli occhiali da vista, dopo una certa età, diventano una spesa molto più importante del solito. Perché non ci servono solo per leggere, ma anche per guidare l’auto o relazionarci con gli altri. I nuovi occhiali di ultima generazione correggono molti difetti visivi e soddisfano molto più di prima le esigenze dei nostri occhi. Prima di spendere troppo per la griffe e la montatura, preoccupiamoci di scegliere una buona lente. Quelle nuove ci offrono un benessere importante. Ecco le novità scovate sul mercato dalla Redazione Benessere di ProiezionidiBorsa.

Come sono le nuove lenti progressive

Ecco i nuovi occhiali da vista tecnologici più confortevoli e meno costosi. Le lenti progressive correggono contemporaneamente due difetti di rifrazione, la miopia e la presbiopia. Negli ultimi anni hanno sostituito le lenti bifocali e offrono una superficie omogenea al nostro occhio. Ma gli ultimi modelli offrono un ‘canale ottico’ potenziato. Quando passiamo dal guardare fuori dalla finestra alla lettura di un giornale, il nostro sguardo si incanala nel centro della lente degli occhiali. Fino a due anni fa questo passaggio richiedeva uno sforzo per i nostri occhi, creava stanchezza e giramenti di testa.

Oggi le nuove lenti riducono al minimo questo adattamento. Anche chi guida non trova più difficoltà a passare dalla visione della strada davanti a sé a quella del navigatore sul cruscotto. Il campo visivo si può anche personalizzare: chi ricama ha bisogno di un campo visivo da vicino molto ampio, chi guida un furgone tutto il giorno ha bisogno di un campo visivo più aperto.

Le nuove lenti antiriflesso che non stancano

Chi lavora in un ufficio dovrebbe dotarsi di nuove lenti antiriflesso. I neon in particolare inviano raggi luminosi che non arrivano perpendicolari all’occhio, ma con un’inclinazione e rifrazione del tutto casuale. Il riverbero sulle lenti peggiora la qualità della visione e stanca gli occhi. L’ottico può trattare le lenti con un sottilissimo strato di particelle minerali che ci restituiscono una visione nitida. Il trattamento antiriflesso rende le lenti anche idrorepellenti. Le gocce di pioggia o di sudore fanno fatica ad aderire. A proposito di riflessi, ci sono anche lenti specifiche per chi lavora guidando un veicolo. Il trattamento antiriflesso attenua il riverbero dei fari e aumenta in contrasti quando c’è poca luce o ci sono condizioni meteo avverse.

Ma prima occupiamoci, per esempio, di proteggere la nostra vista dai danni che arrivano con l'età: come la comparsa della cataratta precoce o la degenerazione della retina.

Le lenti fotocromatiche difendono gli occhi dai raggi ultravioletti, schermano le radiazioni nocive e lasciano passare solo quelle utili alla funzione visiva. Gli occhiali fotocromatici con marchio CE sono dotati di lenti che si scuriscono in automatico nei toni del marrone, ambra grigio o verde. Un trattamento con speciali molecole permette il ritorno al colore chiaro e trasparente appena si entra in un luogo chiuso. Le più nuove proteggono anche dalla luce blu emesse da smartphone, computer e tablets.

Arrestare la miopia

Per chi studia c’è una novità. Sono le lenti che arrestano il processo di miopizzazione. Sono dotate di un doppio focus, centrale e laterale, per consentire una visione periferica perfetta. In tal modo si blocca l’allungamento del bulbo oculare che causa la miopia. Nei bambini queste lenti bloccano la miopia nell’80% dei casi, con valori inferiori a 0,2 diottrie di progressione annuali.