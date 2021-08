L’estate è ormai agli sgoccioli e con l’arrivo dell’autunno arrivano anche i primi frutti autunnali. Uno di questi è l’uva. L’uva è un frutto amatissimo non solo per il suo gusto ma anche per le sue numerose proprietà benefiche. Purtroppo, però, l’uva è anche un frutto che molto spesso viene contaminato da pesticidi di ogni tipo. Ecco come lavare l’uva con disinfettanti naturali per togliere ogni traccia di pesticidi.

L’uva si trova al sesto posto della ormai famosissima “sporca dozzina”, la lista dei 12 tipi di frutta e verdura che viene pubblicata ogni anno negli Stati Uniti e che contengono il più alto numero di pesticidi. Perciò non basta solo lavare l’uva in acqua corrente. È importante, in questi casi, utilizzare un qualche tipo di disinfettante per poter eliminare ogni traccia di eventuali pesticidi. Andiamo a scoprire quali sono i disinfettanti naturali più efficaci.

Acqua e aceto di mele

Un ottimo disinfettante naturale fai da te è costituito da acqua + aceto di mele. Semplicissimo da realizzare, è opinione diffusa che sia in grado eliminare completamente ogni traccia di pesticida presente nella nostra frutta.

Ecco come si prepara: si versa in una ciotola capiente dell’acqua tiepida e si aggiunge l’aceto di mele. La proporzione dovrebbe essere 300 ml d’acqua per 100 ml di aceto. Dopodiché si immergono i grappoli d’uva nella bacinella con la soluzione disinfettante e li si lascia ammollo per circa 15 minuti.

Acqua e bicarbonato di sodio

Il bicarbonato è universalmente accettato come rimedio naturale per molte cose. Anche nel caso della disinfezione può essere un valido rimedio della nonna per disinfettare i nostri chicchi d’uva. Si mette un cucchiaino di bicarbonato dentro un litro d’acqua (se ne serve di più la proporzione salirà), e poi si aggiunge l’uva. La si lascia anche in questo caso 15 minuti, in modo che venga disinfettata per bene. Successivamente si sciacqua l’uva ed ecco che è subito pronta.

Acqua e succo di limone

L’ultimo rimedio naturale viene da un altro frutto. Il succo di limone unito all’acqua agisce come un disinfettante. Anche in questo caso si versano 100 ml di succo di limone in 300 ml di acqua e si lasciano i grappoli a mollo per circa 15 minuti. L’ideale sarebbe trovare un limone biologico per evitare che anch’esso sia intriso di eventuali pesticidi. In questo caso non è necessario risciacquare.

Con questi 3 rimedi naturali i nostri grappoli d’uva saranno perfettamente puliti e disinfettati da ogni possibile sostanza nociva.