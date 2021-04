In questo periodo stiamo tutti cercando di essere il più efficienti possibile nell’orto. Innanzitutto, stiamo cercando metodi per iniziare. In un articolo precedente ne abbiamo consigliato uno semplice e molto utile. Esso permette in maniera naturale di avere grandi risultati, senza l’utilizzo di pesticidi.

Ed una volta che abbiamo piantato, che fare? Ci aspetta un bel po’ di manutenzione. Dobbiamo tenere lontani gli animali, cercare di evitare le malattie delle piante, e prenderci in generale molta cura delle nostre piante. In particolare, c’è un’attività che ci troveremo a fare più e più volte: innaffiare.

Siccome è qualcosa che dobbiamo fare quotidianamente, vediamo come semplificare l’opera. Pochissimi conoscono i clamorosi trucchi che rendono facilissimo innaffiare orto e giardino.

L’efficienza al potere

Per lavorare bene, dobbiamo fare una cosa: evitare gli sprechi di tempo. Nel caso dell’innaffiatura, significa cercare di non fare troppi giri su e giù per riempire l’innaffiatoio. Questo è infatti il principale punto di inefficienza nel nostro lavoro di bagnare l’orto.

La prima soluzione è molto semplice, basta comprare innaffiatoi grandi, e se necessario riempirne e trasportarne due assieme. Sappiamo già l’obiezione che molti faranno: sono difficili da riempire. Quando si hanno secchi o innaffiatoi troppo grandi, e si hanno lavandini piuttosto piccoli, essi si incastrano e non si riempiono bene. La soluzione è intelligentissima: prendiamo una paletta di quelle che usiamo per raccogliere la polvere. Ora versiamoci sopra l’acqua, ed incliniamola. Avremo quindi creato una fontanella con l’acqua che cade dal manico della paletta. Adesso riempire l’innaffiatoio sarà facilissimo.

Il metodo “professionale”

E se invece proprio non volessimo usare gli innaffiatoi? Allora sarà necessario avere spazio per installare un rubinetto ed una gomma per bagnare, quindi non tutti potranno farlo.

Ma chi riesce, potrà fare una cosa intelligentissima: bucherellare la gomma dell’acqua, ed inserirla di fianco all’orto. Così basterà aprire il rubinetto e la gomma bagnerà direttamente tutte le piante.

