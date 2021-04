Quando seguiamo una ricetta, è sempre indicato in modo chiaro e preciso di setacciare necessariamente la farina prima di aggiungere gli altri ingredienti. Abbiamo bisogno, quindi, di un setaccio. Uno strumento antichissimo in legno, oggi sostituito da un pratico ed economico materiale in plastica o in acciaio.

Setacciare la farina vuol dire eliminare quei grumi che potrebbero compromettere la buona riuscita dell’impasto. Ma passare al setaccio la farina vuol dire anche avviare un processo chimico chiamato ossidazione.

Dividere la farina in piccoli granelli permette all’ossigeno di penetrare più facilmente all’interno. Questo passaggio è fondamentale soprattutto per le preparazioni delicate che necessitano di far incorporare molta aria all’interno dell’impasto.

Come setacciare la farina senza setaccio e colino

Nessuno avrebbe mai immaginato che la farina si potesse setacciare anche senza setaccio e colino ma utilizzando solo questo semplice utensile da cucina.

Quello che ci serve per iniziare è una frusta da cucina. Versiamo la farina necessaria all’interno di una ciotola e cominciamo a mescolare con movimenti rapidi e circolari.

La farina pian piano comincerà ad assumere una consistenza più morbida e soffice. Questo è un metodo più lungo rispetto al metodo classico (il setaccio), ma il risultato sarà lo stesso. Bisogna continuare a mescolare con pazienza soprattutto se il quantitativo di farina è abbondante. Ci fermeremo solo quando la farina avrà una consistenza leggera e soffice.

Se non possediamo una frusta da cucina, possiamo utilizzare una forchetta e procedere nello stesso modo.

Quando è importante setacciarla

Se abbiamo in casa un sacchetto chiuso da molto tempo, una volta aperto, la farina al suo interno andrà sicuramente setacciata. Rimanere chiusa nella confezione a lungo, avrà fatto necessariamente compattare la farina. C’è, quindi, bisogno di setacciarla per eliminare i grumi.

