Anche il mese di aprile volge verso al termine e decisamente non è stato avaro di piogge. A maggio, la situazione climatica probabilmente cambierà e finalmente esploderà la primavera, per cui toccherà rimboccarsi le maniche. Le piogge frequenti di queste settimane infatti, avranno permesso alle erbe spontanee di crescere rigogliose ed entrare così in competizione con le piante coltivate. Quindi quali sono i lavori indispensabili da fare nell’orto nel mese di maggio rispettando il calendario lunare? Per prima cosa certamente dovremo provvedere a zappare fra le file ed estirpare le erbacce cresciute attorno alle nostre amate piantine onde evitare che soffochino. Chi invece è stato previdente proteggendo il terreno con della pacciamatura organica certamente adesso avrà meno lavoro da fare.

I lavori indispensabili da fare nell’orto nel mese di maggio rispettando il calendario lunare

Con la luna decrescente fino al 10 maggio e a partire dal 26 dello stesso mese, sarà il momento giusto per una serie di operazioni importanti. Potremo dedicarci alla sfemminellatura del pomodoro, ovvero staccare dalle piantine i germogli ascellari che si formano tra il tralcio e le diramazioni produttive. È anche tempo di cimare il melone e l’anguria. Dovremo mettere i sostegni alle piante che ne hanno bisogno, come ad esempio i pomodori ed eliminare le piantine che germogliano troppo vicine tra loro. Questi ultimi poi come melanzana, peperone, fagiolo, pisello, fava e patata devono essere rincalzati, ovvero bisognerà riportare terra alla loro base. Potremo anche procedere con la potatura dell’olivo e fare degli innesti a melo, pero, castagno e olivo. Infine si potrà pacciamare le varie coltivazioni per mantenere il terreno umido in vista delle prossime calure estive.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In luna crescente invece potremo mettere a dimora le piantine con il pane di terra di: anguria, melone, cetriolo, zucca, zucchino, indivia riccia e scarola, melanzana, peperone, peperoncino, pomodoro, sedano, cavolo cappuccio estivo-autunnale e lattuga.

Il consiglio

Le condizioni climatiche di questo mese purtroppo permettono alle malattie fungine di svilupparsi facilmente, quindi toccherà procedere con trattamenti e disinfestazioni. Infatti dovremo dare il rame a Pomodori e Viti, per queste ultime sarà opportuno aggiungere anche dello zolfo bagnabile. Dovremo difendere il nostro orto dai vari parassiti: afidi, ragno rosso, cavolaia, dorifora, lumache e limacce. Dovremo prevenire anche oidio e peronospora con verderame e macerati biologici. Il tutto facendo attenzione a proteggere coccinelle, sirfidi e crisope, gli alleati del nostro orto.