Mangiare la pasta la sera è un vero e proprio tabù. Sebbene siano più del 90% gli italiani che consumano pasta quotidianamente, solo il 30% (circa) se ne concede un piatto per cena. Questo perché molti credono che mangiare carboidrati prima di andare a dormire sia un errore, uno sgarro imperdonabile per la dieta. In verità, il divieto categorico di assumere carboidrati prima di andare a letto è, per metà, un falso mito. Alla domanda “è proprio sbagliato mangiare la pasta la sera?” la risposta da dare è: assolutamente no. L’importante è saper scegliere quale pasta mangiare per non far danni. Una scelta eccellente sarebbe la pasta di farro. Pochi l’acquistano ma questa pasta è la meno calorica che c’è e possiamo mangiarla la sera senza paura di ingrassare.

Perché i carboidrati la sera non sono sempre un errore

La cattiva pubblicità fatta ai carboidrati negli ultimi anni è stata tale da far scomodare addirittura l’Istituto Superiore di Sanità. L’istituzione si è battuta in difesa dei carboidrati, sostenendo fermamente che non è vero che i carboidrati fanno ingrassare. Quello a cui dobbiamo badare, per evitare di mettere su chili in eccesso, è l’apporto calorico, che deve essere calibrato sul metabolismo basale di ciascuno. Ecco perché mangiare un piatto di pasta la sera non compromette la nostra dieta, se ha un apporto accettabile di calorie. Per questo, basta scegliere la pasta meno calorica che c’è.

Pochi l’acquistano ma questa pasta è la meno calorica che c’è e possiamo mangiarla la sera

Abbiamo visto che non è la pasta ad essere un problema per il nostro girovita, ma le calorie assunte e l’indice glicemico. Il segreto per stare tranquilli è utilizzare pasta integrale e poco condita (olio e parmigiano o sugo semplice sono condimenti perfetti). In quest’ottica, la pasta di farro integrale è l’ideale. Con le sue 170 calorie all’etto (cotta), è la meno calorica in assoluto. In più, ha un indice glicemico molto basso, è più ricca di proteine rispetto alle altre e piena di minerali e vitamine che ne aumentano la digeribilità. La pasta di farro è una soluzione perfetta da inserire in una dieta ipocalorica volta al dimagrimento. Possiamo concedercene un piatto anche per cena, senza pensieri.

