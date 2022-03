Il fine settimana si prospetta ricco di opportunità grazie ai super sconti sui treni Italo e Trenitalia. Tempo fino a lunedì per accedere al 30% di sconto su tantissime tratte nazionali, anche sull’alta velocità. Per approfittarne ci basterà inserire dei semplici codici promozionali in fase di ricerca o acquisto, a seconda della compagnia ferroviaria.

Offerte su Italo e Frecce

Pochi sanno di poter accedere ad uno sconto del 30% sui mezzi Trenitalia. La data di scadenza della promozione è fissata per le ore 15 di lunedì 21 marzo. Permette di viaggiare a prezzo ridotto sui treni ad alta velocità Frecce dal 26 marzo all’11 giugno. A differenza di Italo, lo sconto in questo caso si applica sul prezzo della tariffa Super Economy. Pertanto, se la stessa non è disponibile per la soluzione scelta, a causa dei posti terminati, ad esempio, non potremo utilizzare la promozione.

Per visualizzare il totale con lo sconto applicato sarà necessario inserire il codice relativo in fase di prenotazione. Scelta la soluzione di interesse dalla piattaforma ufficiale Trenitalia, proseguiamo inserendo i dati dei viaggiatori. Nella stessa schermata troveremo “Inserisci buono sconto”. Clicchiamo sul riferimento e, nel campo relativo, inseriamo “PRIMAVERA22”.

Nonostante le somiglianze nello sconto e nella data di scadenza, le condizioni delle offerte rispetto a quelle Italo sono piuttosto diverse. Italo Treno infatti offre la possibilità di accedere alla promo del -30% fino alle ore 18 di lunedì 21 marzo. L’offerta è attiva su una vasta scelta di soluzioni, con data di viaggio a partire dal 25 marzo e fino al 21 luglio. Dunque, anche il periodo di Pasqua è compreso. Come in altre occasioni, è possibile prenotare a prezzo scontato sia in classe Smart che Prima, a patto della disponibilità dei posti, in tutto 650.000.

Pochi sanno di poter accedere al 30% di sconto sui treni Italo e Trenitalia con un solo codice

Per scoprire se la promozione è disponibile per la soluzione scelta, ci basterà effettuare una semplice ricerca. Innanzitutto, andiamo sulla pagina ufficiale di Italo ed inseriamo i dati di viaggio, tra cui numero di passeggeri, tratta e data. Dopo di che, clicchiamo su “Hai un codice promo?” ed inseriamo il codice “DAD” nel campo apposito. Fatto ciò, controlliamo se per il biglietto selezionato sono presenti le tariffe Low Cost ed eXtra.

