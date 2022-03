Risparmiare di questi tempi è diventato un “must”. Pandemie, conflitti, disoccupazione, caroprezzi, infatti, rendono difficile riuscire a sfamare tutti i giorni una famiglia con pochi euro. Le vecchie ricette delle nonne sono, però, un valido aiuto per preparare piatti sani e sostanziosi senza spendere un capitale. Ecco di seguito il menù per un bel pranzo nutriente da consumare in famiglia. Per riuscire a soddisfare pancia e gola bastano pochi euro, un po’ di fantasia, di tempo e di buona volontà.

Il menù e gli ingredienti

Menù:

antipasto: ricottina con granella di pistacchi salati;

primo: pasta e ceci con quadrucci all’uovo;

secondo: uova strapazzate al pomodoro e cipolla;

contorno: purè di patate;

dolce: frittelle di mele.

Ingredienti:

confezione da 250 g di ricotta, 56 centesimi;

2 barattoli di ceci, 80 centesimi;

mezzo chilo di patate, 50 centesimi;

1 lt di latte, 75 centesimi;

1 etto di grana, 1 euro;

60 g di burro, 50 centesimi;

mezzo chilo di quadrucci all’uovo (pasta secca), 1 euro;

6 uova, 1,10 euro;

2 pomodori rossi, 75 centesimi;

2 cipolle, 50 centesimi;

1 chilo di mele, 1 euro;

1 bustina di pistacchi tostati e salati, 1 euro.

Questo pasto, completo e gustoso, apporta tantissimi nutrienti al nostro organismo. Calcoliamo circa 90 minuti per riuscire a portare tutto in tavola.

Meno di 10 euro per un pranzo gustoso e nutriente per 4 persone dall’antipasto al dolce

Dividiamo la ricotta in quattro porzioni, condiamo con un cucchiaino di olio EVO e cospargiamo con la granella di pistacchi. Fatto ciò, riponiamo in frigo.

Poi, sciacquiamo i ceci in scatola sotto acqua corrente e mettiamoli a cuocere in una pentola. In quest’ultima vanno un litro e mezzo di acqua, 1 spicchio di aglio, due cucchiai di olio EVO e un rametto di rosmarino. Prepariamo intanto un sughetto con i pomodori tagliati a pezzetti fini, le cipolle tagliate sottili e poco olio EVO. Quindi, mentre l’acqua con i ceci bolle, aspettando che si ritiri di almeno un terzo e che il sugo cuocia, peliamo le patate e tagliamole a tocchetti.

Mettiamo poi le patate in un pentolino con mezzo litro di latte, sale, pepe, un pizzico di noce moscata e cuociamo per 25 minuti. Una volta cotte, schiacciamole con una forchetta, aggiungiamo il burro e il parmigiano e mescoliamo velocemente per un minuto. Il purè è pronto.

Sbattiamo quindi cinque uova con un pizzico di sale, aggiungiamole al sughetto di pomodoro e cipolla e strapazziamo con una forchetta durante la cottura. Appena l’acqua dei ceci si è ritirata di un terzo, aggiustiamo di sale e buttiamo dentro i quadrucci all’uovo. Pochi minuti di cottura e la pasta è pronta. A fine pasto, poi, sbucciamo le mele e facciamone delle rotelle, cospargiamole con lo zucchero, una spruzzata di vino e passiamo a caramellare in forno. A piacere, aggiungiamo un pizzico di cannella. Come visto, servono meno di 10 euro per un pranzo completo da gustare in famiglia.

