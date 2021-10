Gli elettrodomestici ci aiutano molto con le faccende domestiche. Senza di loro lavare il bucato e i piatti ci porterebbe via tantissimo tempo.

Elettrodomestici come la lavatrice e la lavastoviglie hanno bisogno di molte attenzioni. Ogni giorno, questi elettrodomestici vengono a contatto con sporco, calcare, muffa e cattivi odori.

A questo proposito abbiamo spiegato che non avremo mai più calcare e cattivi odori nella lavatrice con questo insospettabile trucchetto della nonna.

Con questo articolo invece vogliamo concentrarci sulla lavastoviglie. Per svolgere un buon lavoro, la lavastoviglie deve essere pulita. In commercio esistono moltissimi prodotti per pulirla a fondo.

Oggi invece vogliamo spiegare che pochi sanno come pulire velocemente la lavastoviglie a costo 0 con 1 solo sensazionale trucchetto.

Spesso sottovalutiamo i prodotti che teniamo in dispensa. Alcuni ingredienti che abbiamo già in casa possono farci risparmiare molti soldi.

Per questo motivo vogliamo svelare un trucco molto semplice ed efficace che ci permetterà di ottenere un risultato fantastico.

Se vogliamo scoprire di cosa si tratta, continuiamo a leggere questo articolo.

Pochi sanno come pulire velocemente la lavastoviglie a costo 0 con 1 solo sensazionale trucchetto

Anziché utilizzare costosi prodotti per pulire la lavastoviglie, possiamo preparare una pastiglia per pulirla ed igienizzarla. Per farlo utilizzeremo solo ingredienti naturali. In questo modo proteggiamo noi stessi e l’ambiente che ci circonda.

Iniziamo mettendo in una ciotola 20 millilitri di acqua demineralizzata. Useremo questo tipo di acqua perché priva di calcare.

A questa aggiungiamo un cucchiaino di sapone di Marsiglia. Questo prodotto pulisce a fondo e delicatamente la lavastoviglie donandole un piacevole profumo.

Uniamo agli altri ingredienti 20 gocce di tea tree oil, 50 millilitri d’aceto bianco e 300 grammi di bicarbonato. L’aceto e il bicarbonato serviranno a rimuovere in modo efficace il calcare. Invece, il tea tree oil è un antibatterico naturale che permette di igienizzare il nostro elettrodomestico.

Mescoliamo tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo e trasferiamolo nello stampo per il ghiaccio.

Per finire, livelliamo per bene il composto e facciamolo riposare in frigorifero per almeno 12 ore.

Come usarlo

Quando desideriamo pulire la nostra lavastoviglie, possiamo usare queste pastiglie. Una volta solidificato il composto, preleviamo una pastiglia dallo stampo per il ghiaccio ed inseriamola del cassetto della lavastoviglie. Assicuriamoci che l’elettrodomestico sia vuoto ed avviamo un ciclo di lavaggio.

Una volta terminato il ciclo di lavaggio a vuoto vedremo come la lavastoviglie sarà pulita, profumata ed igienizzata.

Consigli

Consigliamo di usare queste pastiglie una volta ogni 2 settimane per mantenere la nostra lavastoviglie pulita ed igienizzata nel tempo.

Conserviamo le pastiglie nello stampo o riponiamole in un contenitore ermetico da tenere in un luogo fresco e asciutto.