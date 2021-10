La dieta e l’alimentazione sono argomenti che sempre più spesso interessano persone con gusti e stili di vita diversi. Infatti, se in passato si faceva meno attenzione alla qualità e al tipo di alimentazione da seguire, oggi è diverso. Oggi si sa che ciò che si mangia è essenziale per la salute. Una dieta che ha dato molto di cui discutere è quella vegana, in cui si escludono totalmente gli alimenti animali e di derivazione animale. Inizialmente, si credeva una dieta incompleta, mentre oggi in molti sono forti sostenitori di questa alimentazione, per motivi etici e non solo.

Eppure, anche se una dieta vegana bilanciata è una scelta salutare per un adulto, ancora non è chiaro se lo sia anche per i bambini. Continuando a leggere finalmente sapremo se questa dieta che sta spopolando è adatta anche per i bambini senza carenze alimentari o problemi di salute.

Finalmente sapremo se questa dieta che sta spopolando è adatta anche per i bambini

La dieta vegana è una dieta in cui si mangiano solamente prodotti di origine vegetale, come frutta, verdura, cereali e legumi. Tutti gli alimenti come il latte, le uova, i formaggi, carne e pesce sono quindi esclusi dalla dieta. E se in molti pensano che una dieta simile non sia sana, in realtà seguendo un’alimentazione bilanciata il regime vegano è ottimo per la salute.

Un discorso a parte, però, si dovrebbe fare per i bambini, che hanno bisogno di più nutrienti e in misura maggiore rispetto agli adulti. Per cui, a volte, la scelta di un’alimentazione vegana nei bambini ha portato a gravi problemi di salute.

Eppure, come vedremo, i bambini possono seguire la dieta vegana e stare benissimo, senza conseguenze negative sulla salute, se seguiti da un dietologo esperto. Infatti, non è la dieta vegana a fare male, ma il non mangiare i giusti alimenti nelle giuste porzioni. Però, se si decidesse di nutrire i propri figli con la dieta vegana, servirebbero controlli frequenti dei valori di vitamine, massa muscolare, peso e salute in generale.

Dieta vegana nei bambini: si o no?

Ni. La risposta è che la dieta vegana nei bambini è possibile e se fatta bene seguendo i consigli di un dietologo e con controlli regolari. Però, dato che è piuttosto complicata da seguire soprattutto nei bambini, si consiglia di rimandare la decisione almeno fino ai 6-8 anni di età. Infatti, nei primi anni i bambini hanno bisogno di più proteine e più ricche di amminoacidi essenziali. Questi sono reperibili anche dai vegetali, ma si trovano più facilmente nella carne e nel pesce. Inoltre, i vegani devono integrare la proteina B12 a parte, perché non ne assumono a sufficienza con la dieta.

Ecco perché sarebbe molto più semplice e sicuro scegliere di nutrire i propri figli anche con prodotti di derivazione animale.

