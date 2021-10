D’estate sembra più semplice valorizzare il proprio fisico. Nelle stagioni calde usiamo abiti leggeri e ci mostriamo di più. Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi, invece, abbiamo bisogno di capi più spessi e avvolgenti.

Non sempre è così semplice valorizzare il proprio fisico usando capi pesanti. Questo può rendere difficile la scelta dei capi migliori da indossare. Dunque, ecco 4 favolosi maglioni autunnali caldi e avvolgenti che valorizzano il fisico anche dopo i 50 anni.

In precedenza, abbiamo già svelato i 5 capi stupendi da indossare anche dopo i 50 anni per dimostrare 10 anni in meno. Oggi invece, cime dicevamo, vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul capo di punta di questa stagione: il maglione. Abbiamo selezionato 4 modelli che non possono assolutamente mancare nel nostro guardaroba.

Ecco 4 favolosi maglioni autunnali caldi e avvolgenti che valorizzano il fisico anche dopo i 50 anni

Il primo modello che abbiamo selezionato è il maglione a righe bretoni. Questo modello si caratterizza per la presenza di righe nere su base bianca. Recentemente è in voga anche il suo modello su base nera con le righe bianche.

In ogni caso, questo modello molto classico è un vero passepartout. Possiamo, infatti, indossarlo su un paio di pantaloni a palazzo così come su un paio di jeans.

Reso famoso da vere e proprie icone di stile, come Audrey Hepburn e Brigitte Bardot, questo capo si adatta alle occasioni anche più formali. Abbiniamolo a una giacca trench per completare il look con grande stile.

Cut out

Forse non tutti conoscono questo modello. Il maglione cut out è un capo che presenta dei tagli in alcuni suoi punti. Questa sua caratteristica regala sensualità alla persona che lo indossa. Pensiamo a questo maglione come un valido sostituto del top che usiamo nella stagione estiva.

Possiamo indossare il maglione cut out con capi molto basic come un jeans dritto oppure un pantalone modello cropped. In questo modo, non appariremo mai fuori luogo o eccessive.

Dolcevita

Questo capo è uno dei più classici della stagione autunnale. Il maglione dolcevita è caratterizzato da un collo alto che aderisce molto alla pelle di chi lo indossa. In questa stagione il must è un modello total black senza troppi fronzoli. Possiamo davvero indossarlo su ogni capo. Per questo autunno, consigliamo di portare il dolcevita dentro gonne e pantaloni a vita alta.

Inoltre, il dolcevita è perfetto per le donne che cercano di dimostrare qualche anno in meno. Coprendo bene il collo e le braccia, questo capo nasconde i “difetti” che più ci assillano dopo i 50 anni.

Crochet

Concludiamo con il maglione crochet. I maglioni crochet sono i classici capi lavorati a maglia perfetti ad ogni età.

Se la scorsa estate erano di tendenza i top crochet, adesso non potremo rinunciare alla sua variante autunno-inverno.

Questo capo, se indossato nel modo giusto, può farci fare davvero un figurone, mettendo in risalto il nostro fisico. Ad esempio, abbiniamo il maglione crochet a una classica camicia bianca da portare dentro i pantaloni. In questo modo potremo mettere in risalto anche l’outfit più basic.