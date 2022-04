Durante la giornata ci capitano spesso diversi inconvenienti, che si ripetono regolarmente. Si tratta di piccole cose, come non sapere dove mettere il cellulare perché la presa è vicina al pavimento. Potremmo, poi, non trovare mai una penna o un vaso al momento del bisogno. E che dire di quando la spugna prende un brutto odore o lascia un alone sul lavandino perchè non si asciuga mai bene?

Sembra incredibile ma tutti questi piccoli problemi di ogni giorno potrebbero trovare un’unica soluzione in quello che altrimenti sarebbe un rifiuto nel cestino. Infatti, pochi sanno che se decidiamo di conservare e riutilizzare i flaconi del bagnoschiuma, i risultati potrebbero sorprenderci.

Non ci serve essere degli esperti del fai da te o avere una particolare manualità o creatività. Quest’idea di riciclo, infatti, è alla portata di tutti.

Di cosa abbiamo bisogno e cosa possiamo realizzare

Innanzitutto, avremo bisogno della nostra materia prima, un contenitore del bagnoschiuma vuoto. Dopodiché, prendiamo un paio di forbici o un taglierino. Questi sono gli unici due oggetti essenziali.

Con questi possiamo realizzare un porta telefono da attaccare alla presa o un contenitore per la spugna da attaccare al lavandino. Potremmo anche semplicemente realizzare un portapenne.

Se poi vogliamo decorare il nostro contenitore, questo potrebbe anche trasformarsi in uno stupendo vaso di design. Per dipingerlo basterà della tempera acrilica o del colorante alimentare mischiato al bicarbonato. Se poi desideriamo anche appenderlo, avremo bisogno di una corda in iuta o simili.

Pochi sanno che riciclare i contenitori del bagnoschiuma vale oro per casa, balcone e giardino

Se intendiamo realizzare un portapenne o un vaso, tagliamo lungo tutta la circonferenza nella parte appena sopra il tappo. Dopo aver lavato il contenitore, potremmo decidere di mettere un peso all’interno fissandolo sul fondo, come una pietra. Questo impedirà al contenitore di cadere, avendo un baricentro più basso. Adesso possiamo utilizzare il contenitore come porta penne oppure come vaso.

Se desideriamo decorarlo, non ci resterà che rimuovere l’etichetta e dipingere l’esterno con uno dei due metodi spiegati sopra.

Invece, per appendere il vaso ci basterà realizzare dei semplici nodi con la corda che abbiamo scelto.

Lettura consigliata

Molti mettono le bottiglie di plastica nell’orto invece che nella spazzatura per questo incredibile motivo