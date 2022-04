Orti e giardini non devono per forza seguire le stesse forme noiose, ma possono diventare degli ambienti originali e piacevoli con pochissimo sforzo. In questo può venirci in aiuto un oggetto che solitamente buttiamo, non solo inquinando di più l’ambiente, ma anche sprecando quella che potrebbe essere una risorsa. Grazie a loro, infatti, il nostro giardino diventerà più bello e il nostro orto potrà essere protetto dalle incursioni di vari animaletti. Tutti questi vantaggi a costo zero!

Prepariamo le bottiglie di plastica

Per il nostro progetto avremo bisogno di diverse bottiglie di plastica o di vetro, che possiamo accumulare proprio in un angolo del giardino sino a che non avremo raggiunto il numero adeguato. Cerchiamo di scegliere delle bottiglie tutte uguali o di dimensioni simili. Per prima cosa, rimuoviamo l’etichetta in carta che è antiestetica e si scioglierebbe o romperebbe in giardino per via delle intemperie. Dopodiché, con un taglierino rimuoviamo la base di ciascuna di esse. Ecco fatto, siamo pronti, non dovremo fare altro che piantare le nostre bottiglie nel terreno per un risultato straordinario.

Molti mettono le bottiglie di plastica nell’orto invece che nella spazzatura per questo incredibile motivo

Adesso, scegliamo una porzione di orto o giardino da recintare, perché le nostre bottiglie di plastica ci serviranno proprio a questo. Invece di acquistare costosi paletti in legno o antiestetiche reti in plastica o metallo, le nostre bottiglie riusciranno a fare di più. Ciò che dobbiamo fare è segnare il bordo dell’area scelta con un bastoncino. Poi, con l’aiuto di una paletta, scaviamo ogni volta un nuovo buco lungo questa linea, dove inseriremo la bottiglia a testa in giù. Dobbiamo quindi rivolgere il beccuccio verso il basso, affossandolo di almeno 1/3 nel terreno. In questo modo, le bottiglie rimarranno ben salde a terra e, continuando così, avremo recintato il nostro orto o la nostra aiuola.

Questo aiuterà a proteggere le piante dal vento, soprattutto le più giovani, e da piccoli animaletti. Non solo, ma il prossimo passaggio renderà questa recinzione ancora più utile. Dal momento che abbiamo tagliato la base delle bottiglie, adesso possono fungere da vaso. Riempiamole di terriccio e mettiamoci dentro una piantina o una talea. In questo caso, consigliamo di scegliere piantine aromatiche, come quelle in grado di contrastare topi, insetti e parassiti. Avremo così creato una barriera protettiva esteticamente piacevole.

Se vogliamo compiere questo secondo passaggio, però, ricordiamo di rimuovere il tappo della bottiglia per permettere lo scolo dell’acqua. Ecco spiegato perché molti mettono le bottiglie in orto e giardino.

