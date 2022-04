Non sono in molti a sapere che questo tipo di pasta ha un’origine ligure. All’inizio questo formato era conosciuto come trenette (classiche quelle al pesto), poi tempo e pronunce varie ne hanno “trasformato” il nome. Il che non ha inciso sulla sua golosità, anche se qualcuno preferisce gli spaghetti convinto che sarebbero più facili da inforchettare.

Il gusto vuole la sua parte

Stiamo parlando delle linguine, di cui ci siamo chiesti quali sono i 3 condimenti ideali, selezionandoli fra moltissimi, per prepararle in modo insolito e con il massimo della soddisfazione. Obiettivo: velocità e prezzi contenuti.

Ricordiamo che gli ingredienti indicati sono per due persone.

Per le linguine in verde servono:

160 g di linguine;

350 g di spinaci;

4 cucchiai di olio EVO;

sale q.b.;

2 alici sott’olio;

1 pizzico di peperoncino;

1 spicchio di aglio e 1 cipolla fresca a rondelle.

Laviamo gli spinaci e cuociamoli per 5 minuti con un pizzico di sale e, una volta pronti, li strizziamo, li tritiamo bene e teniamo da parte. In una padella, mentre portiamo a ebollizione l’acqua per la pasta, scaldiamo nell’olio aglio a pezzetti e cipolla, dorandoli. Poi togliamo l’aglio, uniamo le alici a pezzetti e cuociamo aggiungendo un po’ di acqua per farle sciogliere. In un altro tegame largo misceliamo questo condimento con gli spinaci e le linguine, che nel frattempo si saranno cotte. Un pizzico di peperoncino e le linguine al verde sono pronte.

Quali sono i 3 condimenti ideali per preparare le linguine a regola d’arte in pochi minuti e spendendo poco

Il secondo piatto è linguine al pompelmo. Servono:

160 g di linguine;

mezzo pompelmo rosa;

1 peperone rosso;

4 cucchiai di olio EVO;

sale e pepe q.b.;

1 mazzetto di prezzemolo fresco.

Mentre la pasta cuoce, in una terrina puliamo e tagliamo a liste sottili il peperone e a dadini il pompelmo sbucciato. Quindi scoliamo la pasta e poniamo in una insalatiera, condendola prima con l’olio, poi con peperone e pompelmo. Mescoliamo per lasciare amalgamare gli ingredienti, aggiustiamo di sale, cospargiamo di pepe e prezzemolo tritato. Il piatto è pronto.

Per la terza ricetta, linguine allo speck, servono:

160 g di linguine;

un trancio da 100 g di speck;

2 cucchiai di olio EVO;

sale per la pasta;

4 cucchiai di Pecorino Romano.

Super veloce pure questo piatto, il cui condimento si realizza mentre le linguine cuociono in acqua salata.

In un tegame con l’olio mettiamo lo speck tagliato a dadini e lo cuociamo fino a renderlo croccante. Aggiungiamo la pasta cotta e saltiamo con metà del Pecorino. Quindi serviamo ben caldo, dopo aver spolverato su ciascun piatto il resto del Pecorino.

