Non bisogna mai sottovalutare i sintomi lanciati dal nostro corpo. Anche se possono sembrare passeggeri e poco rilevanti, possono darci importanti indicazioni sulla nostra salute.

Per questa ragione, è importante rivolgersi al medico non appena veniamo colpiti da qualche sintomo. Egli saprà prescriverci le analisi giuste per capire se soffriamo di qualche disturbo. Se necessario, ci indicherà le cure e i rimedi necessari.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A proposito di sintomi, oggi vogliamo parlare di uno piuttosto curioso, che può provocare molto dolore e che potrebbe essere solo un disturbo passeggero. Purtroppo, però, può darsi che segnali anche una condizione più grave. Come vedremo, pochi sanno che questo particolare sintomo potrebbe nascondere una seria malattia.

Di che cosa si tratta

Oggi parliamo di un sintomo detto nevralgia del trigemino. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, si tratta di un forte dolore che colpisce la zona del volto. In genere, esso consiste in un evento improvviso ed estremamente doloroso, che può scomparire dopo pochi secondi, ma può anche durare qualche minuto.

Generalmente colpisce la zona della mascella o comunque la parte bassa del volto. L’entità e la frequenza di questo disturbo possono variare da persona a persona. Viene considerata una malattia rara, in quanto colpisce una percentuale estremamente bassa della popolazione. Di solito, chi soffre di questo disturbo ha più di 50 anni.

Pochi sanno che questo particolare sintomo potrebbe nascondere una seria malattia

Secondo le indicazioni dell’ISS, chi soffre di questo disturbo può avere attacchi frequenti causati da piccoli eventi, come il lavaggio dei denti. Secondo gli studiosi, la causa potrebbe essere una pressione sul nervo trigemino, posto vicino al tronco cerebrale.

Tuttavia, si è anche osservato che non tutti coloro che hanno pressione sul trigemino sviluppano la nevralgia. Per questo, non è ancora certa la causa. Si pensa, in ogni caso, che le malattie che comprimono questo nervo possano causare la nevralgia. Tra queste troviamo, ad esempio, la sclerosi multipla, la grave malattia che attacca il sistema nervoso. Anche un tumore potrebbe portare alla pressione del nervo.

Poiché la malattia è molto rara, diagnosticarla può essere difficile. Diventa, dunque, ancora più importante rivolgersi subito al medico non appena si manifestano i sintomi. In tal modo si potranno fare tutte le analisi necessarie per capire la causa di questo dolore. Solo capendo la causa scatenante sarà possibile fornire tutte le cure necessarie al paziente.

Chi sta cercando maggiori informazioni sui sintomi della sclerosi multipla può leggere questo articolo.