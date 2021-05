Maggio è arrivato ed è finalmente ora di avere balconi e giardini straordinari, ricchi di bellissimi fiori colorati.

Per questo scopo, i gerani sono le piante perfette da coltivare.

Sono piante facili da curare, ma qualcuno si lamenta di non riuscire a farle crescere. A volte, infatti, capita che le piante, nonostante siano vive, non riescano a crescere, rimanendo statiche, ferme in una sorta di stasi.

Se i gerani non crescono, le cause possono essere tante. Può essere colpa dell’innaffiatura, della posizione sbagliata o del terreno poco fertile. Le ragioni di una crescita a rilento delle nostre amate piante possono essere tante.

Esiste, però, un trucchetto che in pochi conoscono e che può essere la soluzione definitiva a questi problemi. Scopriamo insieme di che si tratta. I nostri gerani diventeranno belli da far invidia ai migliori vivaisti grazie a questo preziosissimo segreto che in pochi conoscono.

La giusta temperatura

I gerani sono piante molto sensibili alle temperature. Un colpo di freddo può bastare per rallentare o bloccare la crescita della nostra pianta, così come un caldo eccessivo.

Per questo motivo, i gerani andrebbero tenuti in una zona semi ombreggiata. Possono trarre comunque giovamento da un’esposizione al sole limitata. Al massimo di un paio di ore al giorno.

L’innaffiatura è cruciale

Innaffiare le nostre piante nel modo corretto è fondamentale per farle crescere sane e forti. Il metodo migliore per capire quando bisogna procedere con l’innaffiatura è tastare il terreno.

Se sentiamo che la superficie è secca, dovremo somministrare dai 250 ai 500 millilitri d’acqua, in base alla grandezza del vaso. In estate e nei giorni di grande caldo, ovviamente, le innaffiature potranno essere ripetute anche più volte al giorno.

Se il terreno è troppo compatto…

Sveliamo, dunque, il segreto per rigenerare i nostri gerani. A volte capita che il terreno diventi troppo compatto, duro. una sorta di strato denso e insondabile.

In casi come questo, l’acqua farà fatica a permeare il terreno, causando un’irrigazione incompleta. La causa di una crescita a rilento della nostra pianta potrebbe essere proprio questa.

Per risolvere il problema, basterà smuovere il terreno ogni qualvolta dovesse sembrarci troppo compatto. In questo modo, l’acqua potrà raggiungere nuovamente tutte le parti del terreno, idratando completamente la nostra pianta. Ed ecco che i nostri gerani diventeranno belli da far invidia ai migliori vivaisti grazie a questo preziosissimo segreto che in pochi conoscono.

Attenzione: evitiamo di farci ingolosire da terricci a prezzo basso, poiché saranno sicuramente di scarsa qualità. Utilizziamo un terriccio specifico per la nostra pianta, davvero vitale per la sua salute.

