Pochi sanno che questi 3 formaggi alzano notevolmente il colesterolo buono diminuendo quello cattivo

Il colesterolo è un grasso fondamentale per diverse funzioni: per esempio nella produzione della vitamina D e nello sviluppo delle pareti delle cellule.

Se abbiamo il colesterolo alto bisogna fare attenzione alla nostra alimentazione, eliminando o riducendo l’assunzione di cibi grassi come burro, salumi e fritti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se la nostra dieta fosse corretta ma i livelli di colesterolo fossero comunque elevati, potrebbe essere a causa di una predisposizione familiare o eccessiva sedentarietà.

Pochi sanno che questi 3 formaggi alzano sorprendentemente il colesterolo buono diminuendo quello cattivo

Generalmente, si pensa che se il colesterolo è alto ci sia necessario eliminare il formaggio perché questo è colmo di grassi saturi.

Non tutti sanno, però, che alcuni formaggi contengono acidi grassi che riescono ad aumentare i livelli del colesterolo buono.

Per prima cosa è fondamentale non esagerare con le quantità, in quanto gli eccessi, in ogni cosa, nuocciono.

Basterà semplicemente introdurlo all’interno di una dieta sana ed equilibrata, tenendo intanto sotto controllo i valori del colesterolo cattivo.

Tutti conosciamo la feta, tipico formaggio greco, che contiene circa 68 mg ogni 100 grammi di prodotto, generalmente abbinato a gustose insalate estive.

Questo alimento ha anche un elevata percentuale di sodio, quindi se si soffre di pressione alta non è consigliabile.

Bisogna sapere che ci sono diversi formaggi con un apporto di colesterolo inferiore a quello della feta, ad esempio la crescenza e la mozzarella.

La crescenza è un formaggio spalmabile freschissimo e versatile, in più è bene sottolineare che contiene soli 53 mg di colesterolo ogni 100 g.

L’amata mozzarella, un alimento italiano riconosciuto nel mondo per la sua bontà, contiene molti liquidi, quindi soli 46mg di colesterolo per 100 g di alimento.

Solo in pochi sanno che questi 3 formaggi alzano sorprendentemente il colesterolo buono diminuendo quello cattivo.

Una fresca alternativa

In questo contesto, non possiamo non citare la ricotta, ottimo formaggio magro ricco di proprietà benefiche: contiene solo 51 mg di colesterolo ogni 100 grammi.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di rivolgersi al medico di base che valuterà, a seconda della nostra situazione specifica, il miglior percorso nutrizionale da seguire.