Il ferro è un minerale fondamentale per il nostro organismo e fa parte dei macroelementi al pari di magnesio, calcio, fosforo, cloro e sodio.

Il suo principale compito ha sede nell’emoglobina, che trasporta l’ossigeno dai polmoni al resto del corpo, e nella mioglobina che rifornisce di ossigeno i muscoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per questa ragione, una sua carenza non è assolutamente da trascurare poiché l’anemia può anche portare notevoli rischi per la salute.

Molti lo sottovalutano ma questo alimento è un’incredibile miniera di ferro

I legumi sono degli alimenti preziosi per la nostra alimentazione e, oltre ad essere economici, hanno un ottimo valore nutrizionale.

Sono un’importante fonte di proteine ma anche tra gli alimenti vegetali più ricchi di calcio, contenendo vitamina B1, ferro e potassio.

I fagioli sono senz’altro più usati in cucina e circa 100 grammi di fagioli secchi contengono 8 mg di ferro.

Nello specifico, i fagioli borlotti contengono addirittura più ferro, intorno i 9 mg all’etto, mentre i cannellini intorno al 8,8 mg di ferro.

Anche le lenticchie e i ceci contengono una notevole quantità di ferro ed è consigliato per questa ragione introdurli sempre nella nostra alimentazione.

Per assimilare al massimo il ferro contenuto nei legumi è consigliato aggiungere sempre il limone, che contiene l’indispensabile vitamina C. Questo perché il ferro dei legumi ha minore capacità di assorbimento nel nostro corpo, rispetto a quello che troviamo nella carne. Per questa ragione basterà compensarlo assumendo, insieme ai legumi, degli alimenti ricchi di vitamina C.

Molti lo sottovalutano ma questo alimento è un’incredibile miniera di ferro, veramente preziosi per il nostro organismo, non dimentichiamolo.

Maggiori informazioni

Per unire questi due ingredienti è sufficiente aggiungere del succo di limone all’acqua di ammollo dei legumi.

Ricordiamoci che non c’è solo il succo di limone in questi casi, anche la rucola e il prezzemolo si accompagnano bene con i ceci.

Pochi sanno, inoltre, che mangiare a ridosso del pasto frutti contenenti vitamina C, come le fragole o l’ananas, ci aiuterà ad assorbire il ferro.