Dopo quattro mesi di lateralità attenzione alle azioni Digital Bros, un movimento fortemente direzionale è in arrivo.

Come si vede dal grafico settimanale, da fine marzo le quotazioni si stanno muovendo in un ampio trading range individuato dai livelli 23,02 euro-27,4 euro. In sostanza le quotazioni si stanno muovendo intorno al livello individuato dal I obiettivo di prezzo in area 24,7 euro. A questo punto solo una chiusura esterna a uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. In particolare, la massima estensione ribassista si trova in area 15,96 euro. Al rialzo, invece, le quotazioni di Digital Bros potrebbe arrivare ben oltre i 40 euro.

A supporto di questo scenario fortemente rialzisti ci sono molte indicazioni che arrivano dall’analisi fondamentale

Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati.

La società genera margini elevati e sembra essere molto redditizia.

La situazione finanziaria della società appare eccellente. Questa cosa le conferisce una notevole capacità di investimento.

Nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano di Digital Bros hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Le revisioni sull’incremento dell’utile per azione negli ultimi mesi sono state molto importanti. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

Storicamente, il gruppo ha sempre pubblicato dati superiori alle aspettative.

Per gli analisti che coprono Digital Bros il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20%.

Un aspetto negativo, che potrebbe giocare un ruolo importante nei prossimi mesi, è legato alle previsioni di crescita degli utili per i prossimi anni che sono attese essere inferiori rispetto alla media del settore di riferimento.

Attenzione alle azioni Digital Bros, un movimento fortemente direzionale è in arrivo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 27 luglio a quota 24,66 euro in ribasso del 1,99% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

A Piazza Affari oggi la seduta è decisiva, intanto un titolo sta decollando