Per chi vuole farsi una seconda casa al mare, ad un prezzo stracciato, l’Italia offre molte interessanti possibilità. Ma l’offerta può anche riguardare chi ha deciso di cambiare vita, abbandonare il caos cittadino per ritirarsi in un meraviglioso luogo di mare. In Italia è scoppiato il fenomeno delle case a 1 euro. Molti comuni, per ripopolare centri in semi abbandono, hanno deciso di offrire in vendita le case a un solo euro, purché vengano ristrutturate. Ecco perché le case a 1 euro costano così poco e cosa si nasconde dietro questa offerta.

Le offerte sono migliaia in tutta Italia ed alcune di queste sono in splendide località di mare. Eppure veramente in pochi sanno che queste case in favolose località marinare costano solo 1 euro. Per esempio si può acquistare casa in Sicilia a 1 euro in un posto incredibile dove anche le star di Hollywood stanno arrivando. Ma la Sicilia non è l’unico posto dove è possibile diventare i fortunati proprietari di case in posti meravigliosi di mare a 1 solo euro.

Non solo la Sicilia offre case in posti spettacolari ad 1 euro. Queste opportunità si possono trovare anche in Sardegna, in Calabria, in Puglia e nel Lazio. Insomma in regioni d’Italia che certo non mancano di un mare riconosciuto bellissimo in tutto il mondo. La formula è sempre la stessa, quella di acquistare con l’obbligo di ristrutturare entro un certo periodo di tempo.

Veniamo alle offerte. Nel Lazio, nel borgo medioevale di Maenza il comune offre case a 1 euro. Il borgo non è sul mare ma è in posizione previlegiata per raggiungere rinomate località balneari come Terracina, Sabaudia, Gaeta, il Circeo. In Calabria, il comune di Cinquefrondi anche per il 2021 ha messo in offerta case a 1 euro nel centro storico. Il paese è nell’entroterra ma a pochi km dalla costa che va da Nicotera a Palmi. Da Cinquefrondi si può agevolmente raggiungere anche la parte ionica della Calabria, in particolare la località di Marina di Gioiosa Ionica.

In Puglia il comune di Taranto ha messo in vendita, sempre al prezzo simbolico di 1 euro, le case all’interno della città vecchia. In Sardegna il comune di Sassari sta cedendo le abitazioni nel centro storico, in progressivo spopolamento. Rimanendo in provincia di Sassari, si possono acquistare case a 1 euro a Romana. Il comune a pochi km dal mare, si trova a metà strada tra Sassari e Alghero.