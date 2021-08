Non è mai troppo tardi per andare in vacanza. Che siano concentrate in un weekend o lunghe due settimane, in tanti stanno scegliendo, anche a causa della pandemia, di trascorrere le ferie in Italia. Merito anche delle infinite bellezze che caratterizzano la nostra penisola e che vanno dal mare alle città d’arte, dalla campagna incontaminata alle tappe gourmet.

Pochi conoscono questo angolo di paradiso low cost che offre mare cristallino e borghi medievali

In un precedente articolo, eravamo andati alla scoperta di un pezzo di Sicilia ancora lontano dalle mete turistiche. Oggi, invece, ci spostiamo più a Nord, in Campania, in una terra magica in cui la natura incontaminata convive con suggestivi borghi arroccati sulle colline. Cime imponenti, fitti boschi di castagni e lecci, canyon, distese verdi di ulivi che arrivano fino al mare e insenature d’incanto. Siamo in Cilento, una regione nella regione, un territorio vasto e incontaminato, dichiarato, nel 1988, Parco Nazionale, tutto da esplorare. Che sia in auto, in moto o a piedi, ciò che conta è concedersi il giusto tempo, godendo di ogni scorcio a ritmo lento.

La costa e le sue 13 bandiere blu

La costa del Cilento vanta sicuramente tra le spiagge più belle del Sud Italia (con 13 bandiere blu). Da vedere la piccola Cala Bianca, nel comune di Camerota, raggiungibile via mare o attraversando a piedi il sentiero degli Infreschi. Il percorso si inoltra nella macchia e tocca prima la baia di Pozzallo, poi Cala Bianca per finire nella Baia degli Infreschi. A nord, invece, merita una sosta la marina di Castellabate, un vero e proprio paradiso per i sub. Da non perdere anche Punta Licosa, con la sua pineta di Pini di Aleppo.

Piccoli borghi medievali incastrati tra le gole

Chi cerca piccoli borghi, anche un po’ arroccati, un’ospitalità semplice e una cucina rurale, può segnare in agenda una lunga lista di tappe. In Cilento, infatti, le aree interne conservano ancora un fascino antico, quasi come se il tempo si fosse fermato. Come Morigerati, un paesino di 700 anime a pochi passi dal fiume Bussento, incastrato tra profondi canyon, grotte e cascate. E ancora Felitto, che domina le Gole del Calore, da attraversare in kayak o con una semplice passeggiata. Poco distante merita una visita Roscigno Vecchia, paese fantasma abbandonato negli anni 90, in cui vive un solo abitante, Giuseppe Spagnuolo, custode del borgo. Infine, ai piedi degli Alburni, aggrappato alla montagna, Castelcivita, il paese che vanta le grotte più spettacolari d’Italia.

