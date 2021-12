Spesso in pescheria acquistiamo sempre le solite varietà di pesce. Soprattutto nel periodo natalizio mettiamo nel carrello della spesa cozze, vongole o gamberoni. Ma anche molluschi come calamari, seppie o polpo sono sicuramente molto gettonati.

Dal sapore sicuramente incredibile, queste varietà spesso ci costano una fortuna. Quando andiamo a controllare lo scontrino scopriamo di aver speso molto più del dovuto.

Quando si vuole mangiare un po’ di pesce senza spendere molto si opta per le alici. Le più economiche sul mercato tra i pesci azzurri che si possono preparare in molti modi. Come ad esempio “Le alici imbottite alla cilentana, un piatto povero ma ricco di gusto”.

Non tutti lo comprano ma questo pesce ricco di proprietà che valgono oro è economico e delizioso cucinato così

Abbiamo già parlato in precedenza dell’orata, un pesce di stagione squisito ma poco consumato. Oggi però parleremo di un pesce altrettanto buono ed economico che in molti snobbano, lo sgombro.

Lo sgombro contrariamente a quel che si pensa è un pesce davvero poco costoso. Le sue carni sode sono gustose e si adattano a molte preparazioni. Non tutti lo sanno ma anche lo sgombro è un pesce della stagione invernale. Si trova fresco ed è l’ideale se vogliamo preparare qualche piatto sfizioso senza spendere troppo.

Un pesce che come le alici ha tante proprietà. È molto utilizzato nella dieta mediterranea anche grazie al suo contenuto di omega 3. Non solo è ricco di proteine, è facilmente digeribile e non troppo calorico. In più ha un alto contenuto di potassio e fosforo, ma anche di vitamina A.

Un pesce dalle tante proprietà gustosissimo che possiamo preparare così.

Ingredienti per 4 persone:

500 gr di spaghetti chitarra;

400 gr di filetti di sgombro;

12 olive verdi;

2 spicchi d’aglio;

pangrattato;

prezzemolo;

peperoncino;

sale e pepe q.b.

Procedimento:

In una padella versiamo un giro di olio, il peperoncino e l’aglio e facciamoli rosolare. Aggiungiamo dopo qualche minuto i filetti di sgombro freschi. Se acquistiamo lo sgombro intero sfilettiamolo bene o chiediamo alla pescheria. Facciamo cuocere per 10 minuti saltando spesso il condimento e aggiustiamo di sale e pepe;

Prendiamo le olive, denoccioliamole e tritiamole nel mixer. Nel frattempo tostiamo un po’ di pangrattato o mollica di pane in una padellina;

Cuociamo gli spaghetti chitarra e scoliamoli al dente, basteranno pochi minuti per la pasta fresca. Teniamo da parte un po’ di acqua di cottura;

Uniamo nella padella con lo sgombro a fuoco medio gli spaghetti. Facciamo saltare e aggiungiamo le olive. Eliminiamo l’aglio e amalgamiamo bene il tutto fino ad ottenere una consistenza cremosa;

Serviamo con una spolverata di prezzemolo tritato e il pangrattato tostato. Il sapore di questo piatto sarà davvero paradisiaco.

Insomma, non tutti lo comprano ma questo pesce ricco di proprietà che valgono oro è economico e delizioso cucinato così. Con pochi euro porteremo in tavola un piatto squisito e davvero saporito.

