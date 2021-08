Il nostro organismo ha bisogno di un’alimentazione sana ed equilibrata per vivere bene. A questo proposito, la Redazione ha spiegato perché dobbiamo fare attenzione perché esagerare con questi comunissimi alimenti potrebbe mettere in pericolo i nostri reni.

Così come il nostro corpo però, anche il cervello ha bisogno di mantenersi sano. Oggi la Redazione vuole spiegare che alcuni alimenti sono fondamentali per mantenere giovane il nostro cervello. Infatti, pochi sanno che proteggere il cervello dall’invecchiamento è possibile consumando questi 8 cibi.

L’importanza di un cervello giovane

Uno stile di vita sano e una corretta alimentazione sono fondamentali per prevenire malattie anche gravi. Numerosi studi si sono concentrati sul fatto che ciò che mangiamo può influenzare parecchio il nostro stato di salute.

Ricordiamoci che mantenere il nostro cervello in salute ci permetterà di tenere lontane molte malattie. Infatti, se il cervello invecchia aumenta l’incidenza di deficit cognitivi, ictus e demenze che possono compromettere la nostra memoria. Purtroppo pochi sanno che questi 2 alimenti diminuiscono il rischio di ictus e ipertensione come abbiamo spiegato in un precedente articolo. Per questo motivo è bene conoscere le proprietà dei cibi che consumiamo.

Adesso entriamo nel merito delle ricerche che sostengono che l’alimentazione giusta può difendere e mantenere giovane il nostro cervello.

Questo è ciò che affermano gli esperti. I cibi che siamo soliti consumare contengono dei nutrienti ed alcuni di essi sono indispensabili per la salute del cervello.

Tra questi ci sono due minerali in particolare che sono fondamentali per mantenere attivi ed efficienti i collegamenti tra le cellule cerebrali. Questi minerali sono il rame e lo zinco. Includere nella propria dieta alimenti ricchi di questi minerali può aiutarci a mantenere efficiente il nostro cervello.

I cibi da includere

Tra i cibi considerati amici del cervello abbiamo in primis le verdure a foglie verde come gli spinaci e il cavolo. Tra la frutta spiccano invece i mirtilli. I mirtilli secondo gli studi degli esperti mostrano effetti benefici per la salute del cervello favorendo le abilità cognitive.

Tra i cibi migliori per la salute del cervello non ci sono solo frutta e verdura. Infatti, sono presenti anche i legumi e i cereali integrali, l’olio e le noci. Questi cibi sono efficaci per rallentare il declino cognitivo spesso causato dall’avanzare dell’età.

Infine, tra le carni prediligiamo il pollo e il pesce, in particolare quello azzurro perché ricco di antiossidanti ed omega-3.