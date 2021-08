Non ci possiamo fare niente, con l’arrivo dell’estate le nostre case vengono continuamente invase da insetti di ogni tipo. Tra quelli più indesiderati spiccano allora le zanzare e le mosche, due intrusi che certamente vincono il primato tra i più fastidiosi.

Non sono in tanti, però, a sapere che esistono dei metodi semplicissimi e naturali per tenere lontani questi ospiti fastidiosi. Potremmo infatti usare piante e alcuni oli profumati, oppure appendere per casa dei fantastici e utilissimi pomander naturali. In questo articolo allora vedremo assieme lo straordinario motivo per cui in molti stanno appendendo questi agrumi per casa.

Alcuni rimedi semplici contro le mosche

Prima di andare, però, a parlare del nostro pomander è quasi d’obbligo citare anche qualche altro piccolo e utile escamotage. Per liberarsi dalle mosche con metodi naturali ed ecologici dovremmo innanzitutto utilizzare piante ed erbe aromatiche.

Alcune piante come la menta romana, la lavanda, il basilico e la verbena odorosa sono infatti ottime per infastidire e scoraggiare questi insetti. Grazie, allora, ai loro profumi e proprietà da insetticidi naturali basterà disporne giusto qualche vasetto in giro per la casa.

Lo stesso si potrebbe dire con l’utilizzo di alcuni particolari oli essenziali: ad esempio quelli all’eucalipto, alla citronella ed anche alla menta piperita fanno decisamente al caso nostro. Con giusto due gocce aggiunte nel nostro diffusore o, in mancanza, dentro una tazza o una ciotola ben posizionata potremmo diffonderli per tutta la casa.

Lo straordinario motivo per cui in molti stanno appendendo questi agrumi per casa

Con la parola pomander, invece, si vuole intendere una miscela di sostanze aromatiche, spesso sotto forma di sacchetto per purificare gli ambienti. Questa antica tecnica viene però utilizzata ancora oggi, usando un’arancia e qualche chiodo di garofano, per difendersi da mosche e intrusi fastidiosi.

Sarà infatti davvero semplice, allora, appendere in giro per casa qualche comune arancia decorata con tanti chiodi di garofano. In questo modo andremo a sfruttare le proprietà repellenti di questi due elementi, profumando e decorando la casa.

Non solo l’arancia ma anche clementine, pompelmi e limoni avranno lo stesso fantastico effetto. Ecco allora che finalmente avremo un espediente utile ed economico alla portata di tutti. Un’idea geniale e originale che renderà stupiti e increduli amici e parenti per la sua semplicità.

