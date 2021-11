Alcuni ricorderanno quando anni fa si diffuse la notizia che i profili WhatsApp fossero facilmente spiabili attraverso delle specifiche applicazioni. Il timore aveva convinto molte persone a non scaricare la nota piattaforma di messaggistica e diversi utenti a eliminare i loro profili. Conseguentemente, gli sviluppatori avevano rimesso mano ai software così da aumentarne la sicurezza e garantire la privacy degli utenti. Ma negli ultimi tempi sta trapelando la notizia di una nuova applicazione che consentirebbe di “spiare” i profili WhatsApp. L’applicazione in questione sarebbe molto meno invasiva di quelle precedenti, visto che si limiterebbe a tracciare gli ultimi accessi al profilo di tutti gli utenti. Anche quei profili che hanno modificato le impostazioni per rendere invisibili i loro ultimi accessi potrebbero vedere vanificati i loro scrupoli.

Pochi sanno che possono sempre vedere gli ultimi accessi di WhatsApp grazie a questa nuova applicazione

Negli app store sta spopolando una nuova applicazione che consentirebbe di rendere sempre visibili le interazioni degli utenti su WhatsApp. Il suo nome è Whats Tracker, facilmente scaricabile in versione APK dal web. Pochi sanno che possono sempre vedere gli ultimi accessi di WhatsApp grazie a questa nuova applicazione completamente gratuita. La privacy degli utenti, dunque, potrebbe essere messa leggermente a rischio. La nuova app permetterebbe di scegliere alcuni nomi tra i nostri contatti di WhatsApp e di tenere sotto controllo i loro accessi. Un report quotidiano metterebbe al corrente l’utilizzatore dell’app di tutti i movimenti dei profili “spiati”. La notizia può essere accolta positivamente da chi desidera tener d’occhio un profilo che ha gli orari di accesso oscurati. Al contrario, può essere considerata una minaccia, seppur minima, per la privacy di milioni di utenti che saranno monitorati a loro completa insaputa.

Come funziona l’applicazione che spia i profili

Come anticipato, Whats Tracker permetterebbe a chi la scarica di aggirare alcune impostazioni di privacy degli utenti WhatsApp.

La funzione di questa “app spia” sarebbe quella di monitorare gli ingressi e, in alcuni casi, di sapere anche con chi sta chattando un account. La funzionalità è resa ancor più efficiente da un sistema di notifiche che tiene costantemente aggiornato chi la utilizza. Inoltra, permetterebbe anche di sapere chi visita il nostro profilo senza mandarci messaggi.

L’app aveva già fatto una sua prima comparsa sul mercato delle applicazioni anni fa, prima di essere bloccata. Oggi è di nuovo disponibile e gratuita.

