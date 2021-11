Oggi, giorno di Ognissanti, è il giorno in cui si augura “buon onomastico” quasi a tutti perché si celebra l’onore di tutti i Santi. Chi ha un nome non menzionato nel calendario significa che festeggerà il suo onomastico il primo novembre.

La festa di Ognissanti rappresenta anche un giorno di relax e abbiamo visto come molti italiani abbiano deciso di viaggiare per il ponte. A tal proposito, ecco i borghi italiani classificati come i più belli d’Italia dove andare per qualche giorno.

Se abbiamo deciso di restare a casa, in un giorno di festa bisogna cucinare e c’è qualcosa di meglio di realizzare un dolce buonissimo? Ecco come preparare il dolce soffice al pistacchio tipico del giorno di Ognissanti che stupirà tutti.

Le rame di Napoli al pistacchio

Si chiamano “di Napoli” ma con la bellissima città partenopea non hanno niente a che vedere, poiché questo dolce è tipico della città siciliana di Catania. La storia di questo dolce risale al Regno delle due Sicilie. Si racconta che sia stata realizzata una moneta di rame e così i pasticceri inventarono un dolce che assomigliasse alla moneta nella forma, dando il nome che oggi conosciamo.

Normalmente si tratta di un dolce interamente di cioccolato, sia all’interno che all’esterno, al profumo di arancia. Proprio per questo è il dolce tipico di Ognissanti, poiché si fa trovare nella cesta il giorno della commemorazione dei defunti, il due novembre, ai bambini come dono proveniente dai defunti stessi.

La realizzazione delle rame di Napoli è cambiata negli anni. Non segue più la ricetta tradizionale ma si è “modernizzata” con il passare del tempo. Così vedremo come realizzare le buonissime rame di Napoli al sapore di pistacchio, una gioia per il palato.

Ingredienti

250 gr di farina 00;

180 ml di latte;

100 gr di zucchero;

50 gr di burro;

150 gr di crema di pistacchi;

150 gr di cioccolato bianco;

50 gr di cacao amaro;

2 chiodi di garofano;

miele q.b.;

marmellata di arance q.b.;

cannella in polvere q.b.;

farina di pistacchi q.b.;

granella di pistacchi q.b.

lievito per dolci.

Ecco come preparare il dolce soffice al pistacchio tipico del giorno di Ognissanti che stupirà tutti

Iniziamo facendo sciogliere il burro e una volta fuso aggiungiamo il miele per farlo sciogliere e il latte e mescoliamo. Aggiungiamo lo zucchero e dopo aver continuato a mescolare aggiungiamo la farina 00, la farina di pistacchi, il cacao, i chiodi di garofano, la cannella e il lievito.

Mescolando con forza, non appena avremo ottenuto un composto omogeneo, aggiungiamo la marmellata di arance e mescoliamo un altro po’. Mettiamo in frigo per mezz’ora e nel frattempo impostiamo il forno a 180° gradi. Prendiamo una teglia e adagiamo la carta forno. Una volta trascorsi 30 minuti, prendiamo una palla di impasto e lavoriamola fino a formare delle sfere ovali e posizioniamo sulla carta forno l’una distante dall’altra.

Facciamo cuocere per 15/20 minuti. A bagnomaria facciamo sciogliere il cioccolato bianco. Spalmiamo le rame di Napoli con un bel cucchiaio di crema di pistacchi e poi con la glassa al cioccolato bianco. Ultimiamo con la granella di pistacchi.