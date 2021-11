In linea generale chi ha tra i 20 e i 60 anni passa la maggior parte del tempo della propria vita a lavorare. Certo, ci sono vari tipi di lavori e implicano un diverso grado di fatica e impegno. I lavori manuali stancano fisicamente mentre quelli intellettuali ci rendono la testa sempre molto pesante.

Ad ogni modo, in tutti i casi cerchiamo sempre di evadere, di trovare del tempo per noi stessi facendo ciò che più amiamo. Andiamo a camminare in montagna o sulla spiaggia, andiamo a fare shopping o a visitare qualche bella città d’arte o borgo incantato. Il problema è che possiamo incappare in alcuni errori molto gravi che ci possono rovinare il poco tempo libero che abbiamo a disposizione.

Partiamo sempre con le migliori intenzioni del mondo per poi ritrovarci, però, in situazioni non esattamente piacevoli. Infatti, sono questi i comuni errori che rischiano di rovinarci le domeniche e il tempo libero.

Evitare luoghi eccessivamente affollati o con lunghe code

Ancor prima di accendere la macchina per iniziare il nostro viaggio dovremmo porci la domanda seguente: quante persone avranno avuto la nostra stessa idea?

Certo, possiamo essere originali finché vogliamo e pensare a tutto per bene. Tuttavia, se scegliamo quella meta turistica a due passi dalla grande città non ci dobbiamo meravigliare di stare per ore bloccati sulla tangenziale o, peggio ancora, nella cittadina o nel borgo per trovare parcheggio.

Allo stesso tempo, dovremmo cercare di organizzare per bene le eventuali visite o passeggiate. Dal punto in cui lasciamo la macchina all’ora in cui eventualmente pranzare. Una bella soluzione, che ci eviterebbe quantomeno l’uso della macchina, sarebbe naturalmente prendere il treno.

Oltre al mezzo, dovremmo fare molta attenzione al luogo.

Qui nessuno vuole screditare o biasimare la volontà di andare nei grandi centri commerciali nel weekend, ma in questo caso dovremmo quantomeno pensare a come farlo.

Già non tutte le persone amano trovarsi attorno a tantissima gente. I movimenti scomposti di bambini e anziani e il nervosismo possono portarci a vivere una sensazione di disagio crescente.

In definitiva, dobbiamo pensare che l’idea che ci è venuta in mente e che ci sembra molto originale forse non lo è del tutto. Di conseguenza, o la cambiamo o almeno ci prepariamo psicologicamente.

